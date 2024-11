Pascal Obispo : une révélation qui risque d’attrister ses adorateurs

Pascal Obispo prendra sa retraite à 60 ans, soit l'an prochain. Le chanteur a laissé entendre à Ciné Télé Revue qu'il voulait consacrer la « deuxième partie de sa vie» à d'autres activités.

Pascal Obispo (ici avec Julie Hantson) prendra sa retraite à 60 ans, soit l'an prochain. IMAGO/ABACAPRESS

Pascal Obispo marche sur les brisées de Jean-Jacques Goldman. Comme le chanteur préféré des Français, le créateur de Mourir Demain ne se voit pas « mal en point, boitant sur scène».

«Il faut savoir décider de partir à un moment. J'ai ce moment en tête, comme Jean-Jacques Goldman l'a eu aussi», a-t-il confié au journaliste du magazine belge Ciné Télé Revue.

Alors que sortira ce 15 novembre son album L'Archipel des séquelles, des duos exclusivement avec des artistes féminines, Pascal Obispo travaille déjà sur son prochain opus, prévu pour octobre 2025. Un disque qui «sera peut-être mon dernier», annonce-t-il, avant de confirmer: «Ce sera ma dernière année avant ma retraite. Donc il faut en profiter».

Une retraite à 60 ans, donc, pour l'auteur-compositeur-interprète. Néanmoins, Pascal Obispo ne compte pas se croiser les doigts. «Avant la musique, il y a la vie. Et la vie, c'est ce qu'il y a de plus important. Et en dehors de la musique, j'ai la peinture, la littérature, l'écriture. Il y a plein de choses à faire dans une deuxième partie de vie», souligne-t-il.

La peinture est, depuis quinze ans, la deuxième passion du musicien qui vit désormais au Cap-Ferret. Il a déjà exposé ses toiles à Bordeaux l'an dernier. En attendant ce possible retrait de la scène musicale, les fans de Pascal Obispo dégusteront L'Archipel des séquelles.

