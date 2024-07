En faisant des recherches généalogiques sur Internet, Pierre Niney s'est découvert une nouvelle cousine. Et ce n'est autre que sa partenaire à l'écran dans le Comte de Monte-Cristo, a-t-il annoncé sur Instagram.

Pierre Niney fait partie de ces dizaines de milliers de personnes qui s'intéressent à la généalogie.

Et, à la faveur d'une recherche sur un site de généalogie, il a découvert de nouveaux membres de sa famille. Parmi ceux-là, une jeune femme qu'il connaît déjà, et plutôt bien, car l'acteur du Comte de Monte-Cristo a découvert qu'il s'agissait de la comédienne Anaïs Demoustier. Celle-là même qui est sa partenaire dans le Comte de Monte-Cristo, et avec laquelle il a déjà joué par le passé. « Quand tu découvres que ta pote est en fait... ta cousine», a écrit le comédien et auteur de Fiasco.

Reconnaissant envers le travail des généalogistes sur Généanet qui ont établi leur lien de parenté, Pierre Niney a publié la notice qui l'informe de son cousinage.

« Une contemporaine, l'actrice Anaïs Demoustier (1987)... sa partenaire dans le film de 2018, Sauver ou périr, tous les deux ignorant probablement leur lien de parenté, via le couple Antoine Dubois / Catherine Midavaine, mariés avant 1671, sans doute à Saint-Amand-les-Eaux, Nord (11e à la 12e génération)», indique le site.

Bon, ce n'est pas exactement de la famille proche, mais les deux acteurs qui ont quasiment le même âge, lui 35 ans, elle 36, pourront faire en sorte que leurs enfants aient de nouveaux cousins de leur âge.

