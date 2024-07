Pourquoi Jennifer Lopez est-elle toujours «fit» à 55 ans ?

Jennifer Lopez a 55 ans et a toujours l'air en super forme depuis des années. David Kirsch, le coach personnel de la chanteuse, a révélé dans une interview à quoi ressemblait leur programme de fitness commun.

«Elle fait méticuleusement attention à son alimentation, à son sommeil et à tout dans sa vie en général» : David Kirsch, entraîneur de fitness, parle de sa cliente Jennifer Lopez. Image : IMAGO/Cover-Images

Bruno Bötschi

Jennifer Lopez a fêté ses 55 ans le mercredi 24 juillet dernier.

A l'occasion de ce jour de fête, la chanteuse a posté sur Instagram une photo d'elle dans un maillot de bain blanc taille basse, avec des bijoux en or très voyants.

"This is me ... now 🎂", a noté Lopez à ce sujet.

Ses followers se demandent maintenant comment diable J.Lo parvient-elle à avoir l'air aussi cool et aussi en forme dans la deuxième moitié de sa vie ?

David Kirsch : «Jennifer surveille scrupuleusement son alimentation»

Le préparateur physique de Lopez, David Kirsch, a révélé dans le magazine "Vogue" que la silhouette sportive de la star était le résultat d'un plan d'entraînement suivi à la lettre :

«Jennifer fait méticuleusement attention à son alimentation, à son sommeil et à tout dans sa vie en général».

Mais selon Kirsch, peu importe avec qui il s'entraîne au centre de fitness. D'une manière ou d'une autre, il s'en tient toujours à un vieux proverbe qui dit : «Regarde, écoute et enseigne».

Pour David Kirsch, cela signifie concrètement qu'il n'essaie pas d'impressionner ses clients le plus rapidement possible avec des exercices quelconques.

«Il est plus important d'écouter les clients, de les observer et de découvrir ce dont la personne a besoin et ce qu'elle ou il est prêt à faire», assure-t-il.

L'entraîneur est ravi de l'engagement de la chanteuse

Il semble que Jennifer Lopez soit prête à en faire beaucoup, très beaucoup même, dans le centre de fitness. Et voici à quoi ressemble le programme de fitness de la chanteuse selon son entraîneur personnel :

«Nous mélangeons dans ses entraînements le cardio, l'entraînement de tout le corps et du bas du corps. C'est exigeant et Jennifer prend l'entraînement extrêmement au sérieux».

En tant qu'entraîneur, il apprécie beaucoup l'engagement de sa cliente célèbre, déclare Kirsch dans «Vogue». «Quand je dis : 'On va faire ça', elle dit simplement : 'Génial !».

Selon David Kirsch, Jennifer Lopez déroule généralement l'entraînement à un rythme soutenu. La chanteuse est toujours très concentrée sur son travail et déborde d'énergie.

L'une des clés: les «squat-walks»

Une séance d'entraînement avec David Kirsch comprend toujours des exercices tels que des squat-walks, des sumo-lunges, des sidekicks et des squat-jumps.

«Jennifer Lopez et moi faisons beaucoup de squat-walks à partir d'une position large - également connu sous le nom de sumo walking squat». Selon elle, les squats constituent un excellent entraînement pour l'intérieur des cuisses et les fesses.

Les deadlifts sur une jambe et la boxe sont également d'une importance capitale dans le programme d'entraînement de Jennifer Lopez. En outre, David Kirsch intègre régulièrement des éléments de Pilates dans le programme d'entraînement commun.