Priscilla Presley poursuit quatre de ses anciens associés pour abus financier. Covermedia

L'ex-femme d'Elvis affirme que ceux-ci l'ont escroquée de plus d'un million de dollars et les poursuit pour abus financier et fraude, selon des documents déposés au tribunal de Los Angeles jeudi et obtenus par Rolling Stone.

Parmi les accusés figure Brigitte Kruse, commissaire-priseur basée en Floride, qui, selon Priscilla Presley, l'a contrainte à une « forme de servitude sous contrat, où (elle) a été forcée de travailler pour qu'ils puissent recevoir la part du lion de tout revenu qu'elle pourrait gagner à l'avenir».

Les documents qualifient Brigitte Kruse d'« escroc et menteuse pathologique» qui a « frauduleusement incité» la femme de 79 ans à signer des contrats qui donnaient aux défendeurs 80 % de ses revenus.

« Cette action découle d'un plan méticuleusement planifié et odieux par les défendeurs dans cette action pour s'attaquer à une femme âgée en gagnant sa confiance, en l'isolant des personnes les plus importantes de sa vie et en lui faisant croire qu'ils prendraient soin d'elle – personnellement et financièrement – alors que leur véritable objectif était de la déposséder jusqu'au dernier centime qu'elle possédait», peut-on lire dans l'action en justice.

Les documents soutiennent que Brigitte Kruse « s'est rapidement immergée dans la vie de Presley» après l'avoir rencontrée en 2021, « lui envoyant souvent plusieurs SMS par jour et lui disant combien elle l'aimait et l'admirait».

Les documents judiciaires affirment que Brigitte Kruse l'a convaincue que ses anciens conseillers étaient « soit trompeurs, soit incompétents» avant d'inventer des motifs pour justifier « les paiements massifs qu'ils se sont faits à eux-mêmes à partir des comptes bancaires de Presley».

Priscilla Presley demande des dommages-intérêts généraux d'au moins 1 million de dollars, ainsi que des dommages-intérêts punitifs et la prise en charge des honoraires d'avocat. Elle demande également que tous les « accords induits frauduleusement» soient annulés afin qu'elle puisse reprendre le contrôle de ses comptes.

