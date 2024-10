Robbie Williams réagit à la mort de Liam Payne

Robbie Williams, ébranlé par la mort de son ami Liam Payne, a écrit sur Instagram un long texte. Après les souvenirs émus de leur relation de longue date, le chanteur offre une réflexion sur le parcours de l'ex-One Direction, en miroir de sa propre expérience avec les Take That.

346844 - Video

Covermedia

« Comment comprendre la tragédie de Liam Payne?» s'interroge Robbie Williams au début de son long et sensible message hommage à celui qui fut son ami.

L'auteur-compositeur-interprète britannique, ex du groupe Take That, avoue tout d'abord être comme « tout le monde» sous le coup de l'événement tragique. « Choc, tristesse et confusion», écrit-il. « Et pour être honnête, au moment où j'écris ces mots, j'en suis encore là », ajoute-t-il.

Toutefois, le cinquantenaire se donne les moyens pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé pour que Liam Payne en arrive à cette issue fatale. Et pour cela, celui qui a connu des hauts et des bas vertigineux pendant et après sa période dans le boys band Take That, puise dans son histoire et établit un parallèle avec celle du musicien disparu à l'âge de 31 ans.

« J'avais encore mes démons à 31 ans. J'ai rechuté. Je souffrais. J'ai souffert parce que j'ai rechuté. j'ai rechuté pour une multitude de raisons douloureuses. Je me souviens de la mort de Heath Ledger et j'ai pensé «je suis le prochain». Par la grâce de Dieu et/ou par une chance inouïe, je suis toujours là», confie-t-il.

Et c'est pour être passé par ces montagnes russes douloureuses qu'il a été là pour Liam Payne quand le jeune homme en a eu besoin. « Les épreuves et les tribulations de Liam étaient très similaires aux miennes, il était donc logique de lui tendre la main et de lui offrir ce que je pouvais. C'est ce que j'ai fait», dit-il.

Mais l'amitié est-elle suffisante pour aider quelqu'un à s'en sortir? Sans prendre à parti directement les trolls, les malveillants sur Internet ou une certaine presse, Robbie Williams évoque des publications et critiques sur les actes de Liam Payne qui ont pu l'ébranler fortement. Il met en garde ceux qui « tapent sur Internet» « NOUS NE SAVONS PAS CE QUI SE PASSE DANS LA VIE DES GENS, QUELLES SONT LES SOUFFRANCES QU'ILS ENDURENT ET CE QUI LES POUSSE À SE COMPORTER COMME ILS LE FONT. AVANT DE PORTER UN JUGEMENT, IL CONVIENT DE FAIRE PREUVE D'UN PEU D'INDULGENCE», écrit-il en lettres capitales.

Un peu énervé, Robbie Williams ajoute: « MÊME SI VOUS NE PENSEZ PAS VRAIMENT QUE LES CÉLÉBRITÉS OU LEURS FAMILLES EXISTENT. ELLES EXISTENT, PUTAIN.» Et, en miroir de sa propre expérience, il insiste: « ILS SONT À FLEUR DE PEAU ET IMMENSÉMENT SENSIBLES».

Robbie Williams est peu optimiste: « Internet continuera malheureusement à être internet, pense-t-il. Les médias continueront malheureusement à être les médias et la célébrité continuera à être la célébrité.»

Toutefois, l'artiste en appelle à la capacité que chacun a en soi de « nous changer nous-mêmes». « Nous pouvons être plus gentils, espère-t-il. Nous pouvons être plus empathiques. Nous pouvons au moins essayer d'être plus compatissants envers nous-mêmes, notre famille, nos amis, les inconnus dans la vie et les inconnus sur Internet.»

Et, avec une franchise douloureuse, Robbie Williams termine sur cet aveu: « Même les inconnus célèbres ont besoin de votre compassion». « Soyez gentils», écrit-il, avec un cœur rouge.

Robbie Williams, qui est d'une autre génération que les « garçons» de One Direction, a également rappelé avec tendresse quand il a fait leur connaissance. « J'ai rencontré les garçons lors de l'émission The X Factor et je les ai « encadrés». J'utilise le mot « mentorat» entre guillemets parce que je n'ai presque rien fait pour être honnête. J'ai juste traîné avec eux. Ils étaient tous effrontés et adorables. J'ai apprécié la légèreté de leurs prises de bec et j'ai pensé à toutes les fois où j'ai été ce pisse-froid effronté avec les Popstars qui m'ont précédé lorsque j'étais dans Take That». « Nos chemins se sont croisés depuis ce jour et je les aime tous», a-t-il ajouté.

A propos de Liam Payne, Robbie Williams rappelle « quel beau garçon talentueux» il était. « Quelle perte tragique et douloureuse pour ses amis, sa famille, ses fans et, à en juger par l'énergie que ce moment a créée, pour le monde entier», assène-t-il.

Liam Payne est mort à Buenos Aires, après avoir chuté du balcon de sa chambre d'hôtel située au troisième étage. Selon l'enquête en cours, la police aurait été appelée avant l'accident fatal car un « homme agressif», très bruyant, visiblement sous l'emprise de l'alcool risquait de se mettre en danger. Les policiers sont arrivés trop tard. Des traces de stupéfiants ont été trouvées dans sa chambre saccagée. Selon une source du Daily Mail, le chanteur aurait été lâché par sa maison de disques, Universal, peu de temps auparavant. Son attaché de presse aurait démissionné début octobre. Alors qu'il avait entrepris une cure de désintoxication l'an dernier, Liam Payne était visiblement retombé dans ses addictions.

Covermedia