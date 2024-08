«Sans lui, ma vie est finie» - Elle demande de l’argent à ses fans et fait polémique

Eleonora Rocchini se retrouve sous le feu des critiques ! L’influenceuse italienne, suivie par près d’un million d’adorateurs sur Instagram, a choqué par son manque de responsabilité financière.

Covermedia / trad. Covermedia

En effet, la Florentine de 28 ans a demandé à ses followers une contribution de 6 000 euros pour couvrir les frais médicaux de son chien malade. Cet appel a suscité des réactions mitigées : si certains fans ont réagi avec solidarité, d'autres ont critiqué l'initiative, jugeant inapproprié qu'une influenceuse, qui gagne très bien sa vie, ait recours au «crowdfunding», surtout après être revenue d'un séjour très luxueux en Thaïlande.

«Je ne veux embêter personne. Mais aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de très grave», explique la jeune femme. «J'ai appris qu'Ares avait une tumeur très grave. En fait, il est actuellement à l'hôpital et je suis restée avec lui jusqu'à maintenant. Il a une tumeur très grave sous la colonne vertébrale. Cette dernière est très difficile à opérer. Jusqu'à hier, il allait bien, aujourd'hui il est très malade et je risque de perdre mon chien», poursuit-elle.

«Sans lui, ma vie est finie»

«Pour l'opération, on m'a demandé six mille euros et je n'ai franchement pas ces six mille euros. Considérant que j'essaie toujours d'aider les autres, aujourd'hui je suis ici pour demander votre soutien. Même si c'est juste une petite somme, je dois être capable de trouver ces six mille euros pour essayer de sauver mon chien», ajoute l'influenceuse.

«Je ne me sens pas bien. Je ne suis pas lucide pour m’exprimer davantage. Ma vie vient de se détruire. Sans lui, ma vie est finie. Je suis ici pour demande de l’aide afin de sauver l’être le plus important de mon existence parce que je ne sais plus quoi faire», a-t-elle conclu, désespérée.

