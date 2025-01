Les procureurs ont déposé contre Sean « Diddy» Combs un nouvel acte d'accusation faisant état d'allégations de violence et de direction d'une organisation criminelle. Dans un communiqué, ses avocats estiment qu'il n'y a rien de nouveau.

Sean ‹Diddy› Combs a été accusé de trafic d'êtres humains à l'encontre de deux autres femmes. Covermedia

Sean 'Diddy' Combs a été accusé de trafic d'êtres humains à l'encontre de deux autres femmes.

Dans un nouvel acte d'accusation déposé jeudi, les procureurs ont détaillé une série de nouvelles allégations à l'encontre du rappeur, l'accusant d'avoir dirigé un groupe criminel et d'avoir pratiqué le trafic sexuel sur trois femmes, soit deux de plus que ce qui lui avait été reproché précédemment. L'acte d'accusation décrit également les accès de violence de Sean Combs à l'égard des plaignants, y compris un incident au cours duquel il aurait retenu une personne par-dessus un balcon.

« À plusieurs reprises, Combs a lancé des objets sur des personnes, et a frappé, traîné, étouffé et bousculé d'autres personnes. À une occasion, Combs a fait pendre une victime par-dessus le balcon d'un appartement», affirme l'acte d'accusation.

Les procureurs ont également accusé P. Diddy de diriger une organisation criminelle appelée « Combs Enterprise». Les membres du groupe sont également accusés de trafic sexuel, de franchissement des frontières de l'État pour des activités liées à la prostitution, d'incendie criminel, de corruption et d'obstruction à la justice.

L'équipe juridique de Sean Combs a publié une réfutation sévère des nouvelles accusations.

« Le dernier acte d'accusation ne contient aucune nouvelle infraction. La théorie de l'accusation reste erronée. Le gouvernement a ajouté la théorie ridicule selon laquelle deux des anciennes petites amies de M. Combs n'étaient pas du tout des petites amies, mais des prostituées», a déclaré l'avocat de M. Combs, Marc Agnifilo, dans un communiqué.

Sean Combs est détenu dans un centre pénitentiaire fédéral à Brooklyn (New York) dans l'attente de son procès, prévu pour le 5 mai. Il a plaidé non coupable des accusations de trafic sexuel, de racket et de transport de prostituées.