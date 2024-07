Selma Blair estime qu'il est « important» de donner de l'espoir aux personnes atteintes de sclérose en plaques. L'actrice a évoqué sa maladie avec Us Weekly.

Avant qu'on ne lui diagnostique une sclérose en plaques, Selma Blair se croyait atteinte de problèmes de santé mentale. Covermedia

Dans une interview accordée à Us Weekly, l'actrice de 52 ans est récemment revenue sur le diagnostic de sclérose en plaques qu'elle a reçu en 2018.

« Je pensais honnêtement que je bluffais avant d'être diagnostiquée», a-t-elle avoué. « J'ai juste pensé: «Mon dieu, Selma, tu es très perturbée là-dedans. Admets-le.» Je ne savais pas que je n'étais pas perturbée et que j'avais des lésions du tissu cérébral».

La star de Sexe Intentions a aussi reconnu qu'elle s'était sentie « beaucoup plus heureuse» et « libérée» après avoir été diagnostiquée de la maladie auto-immune.

« Une fois que j'ai su que j'avais une sclérose en plaques – que j'avais depuis un certain temps – (les choses) ont eu beaucoup plus de sens. Et je me suis sentie beaucoup plus heureuse», a-t-elle admis. « J'avais ces secousses et ces spasmes depuis de nombreuses années, et j'essayais de les supprimer ou de continuer à bouger ou de boire des quantités excessives d'alcool pour mettre fin à des choses graves que je pensais être mentales.»

Et d'ajouter: « C'est vrai. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas de moi. Il s'agit de la façon dont je me comporte avec les gens dans le monde», a-t-elle partagé. « Mon bégaiement, ma dystonie ou mon incapacité à fonctionner au soleil – si cela m'arrive, cela arrive aux autres.»

L'actrice de La Revanche d'une blonde a également déclaré qu'il était « important» pour elle de donner de l'espoir à d'autres personnes atteintes de sclérose en plaques.

« C'est la chose la plus importante que je puisse faire», a-t-elle dit. « Je pourrais être assise en train de pleurer à une table avant que quelqu'un ne me glisse: «Vous avez changé la vie de ma fille» ou «Ma fille danse à nouveau parce que cela ne la dérange plus d'avoir l'air bizarre quand elle ne peut pas le faire». Je me sens alors comme la personne la plus chanceuse du monde.»

