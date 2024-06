Shannen Doherty a besoin d'argent pour son traitement contre le cancer. L'actrice a décidé de réclamer à son ex, dont elle est en train de divorcer, de prendre en charge ses frais médicaux.

L'actrice de Charmed, en plein divorce, a demandé un paiement mensuel de 15.343 dollars « rétroactif au 1er juin 2024», ainsi qu'un montant unique de 9.100 dollars pour contribuer aux frais de son avocat. Shannen Doherty a justifié auprès du tribunal cette demande pour deux raisons, selon elle: elle ne peut plus travailler à cause de sa maladie, et son ex fait traîner le divorce en attendant sa mort.

« En raison de mes problèmes de santé récurrents, j'ai été largement incapable de travailler et je n'ai aucune perspective d'emploi à l'avenir», a écrit l'actrice, qui se bat contre un cancer du sein de stade 4, dans les documents du tribunal.

« Aujourd'hui, la quasi-totalité des revenus que je gagne sont des revenus résiduels provenant d'un travail que j'effectuais avant mon mariage. La majorité de mes revenus résiduels provient d'une émission de télévision appelée Charmed. J'ai récemment appris que Charmed ne sera plus diffusée sur les principales plateformes de diffusion en continu après le 30 juin 2024. Par conséquent, mon futur revenu résiduel diminuera considérablement», poursuit-elle.

Shannen Doherty a ajouté, visant son ex: « Alors que j'ai été incapable de travailler, que j'ai encouru des frais médicaux exorbitants non couverts par l'assurance pour subir des traitements expérimentaux dans l'espoir de prolonger ma vie, Kurt a utilisé l'avion, dépensant des milliers de dollars dans des spas médicaux, des bijouteries, chez Gucci et dans des vols pour son «agente», tout en prétendant qu'il n'avait pas suffisamment de fonds pour subvenir à mes besoins. Il est tout à fait clair pour moi que Kurt retarde intentionnellement le règlement dans l'espoir que je ne survivrai pas à la procédure de divorce.»

Le couple s'est marié en 2011 et Shannen Doherty, qui a 53 ans, a demandé le divorce en 2023. Son avocat Leslie Sloane, a affirmé que l'agente de Kurt Iswarienko était « intimement impliqué» dans leur divorce.

