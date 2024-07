Snoop Dogg est à Paris pour les Jeux olympiques pour raisons professionnelles. Cela n'empêche pas le rappeur de prendre du bon temps en famille et avec les stars croisées sur son chemin.

Il y en a un qui ne boude pas son plaisir d'être à Paris, c'est Snoop Dogg. Covermedia

Le rappeur, qui commente les Jeux pour le compte de la chaîne américaine NBC, s'est payé une visite du Louvre en famille. Son fils Cordell Broadus documente par le menu le séjour de toute la tribu dans la capitale.

Ainsi peut-on suivre Cordell Broadus avec sa femme Phia et leur fille sillonnant les rues de Paris en side-car dans une vidéo Instagram, sur un air d'accordéon, puis en visite chez Chanel, et au musée du Louvres où la petite famille a pu saluer Mona Lisa. L'occasion pour le fils de se moquer gentiment des tentatives linguistiques de son père. Dans une vidéo, titrée « Moi quand j'essaye de parler français après deux verres de vin», on entend la star tenter de répéter après une journaliste « Bonjour », « Vive les Jeux olympiques », « Merci beaucoup »... Une séquence qui visiblement a bien fait rire son fils de 27 ans.

Snoop Dogg, quant à lui, joue les groupies. Après un selfie pris avec la légende du tennis Billie Jean king, le rappeur prend la pose avec Christopher Meloni, alias Détective Stabler de la série New York Unité Spéciale.

