Sylvie Vartan rend hommage à Françoise Hardy

Sylvie Vartan et Françoise Hardy ont grandi ensemble. La disparition de l'interprète de Message personnel laisse dans le chagrin sa complice du Golf Drouot, qui lui a rendu un tendre hommage dans Le Parisien.

Les chanteuses françaises Sylvie Vartan et Françoise Hardy sont photographiées dans les années 60 à Paris. AFP

Covermedia

C'est avec tristesse que Sylvie Vartan a appris le décès de Françoise Hardy.

Si elle vit depuis longtemps aux Etats-Unis, celle qui chantait La plus belle pour aller danser n'avait pas coupé le contact avec son amie, qui, comme elle, faisait partie de la bande de Salut, les copains.

« Je crois que j'avais fait deux, trois disques lorsque Tous les garçons et les filles est sorti et fut un gros succès. Nous avons vraiment débuté au même moment. Nous avions le même âge», se remémore avec tendresse Sylvie Vartan dans les colonnes du Parisien.

Les souvenirs sont vifs pour la chanteuse. « J'ai eu un très bon sentiment la première fois que je l'ai vue, et je me fie toujours à mes premières impressions. Elle avait une douceur, une personnalité, et elle était différente et très jolie», ajoute-t-elle, expliquant qu'elle doit cette rencontre à Jean-Marie Périer, qui les « photographiait souvent» pour le magazine en vogue à l'époque et qui vivait une romance avec Françoise Hardy avant qu'elle ne croise le regard de Jacques Dutronc.

Si « le métier» les a « éloignées» physiquement, le contact n'a jamais été rompu. Sylvie Vartan ne manquait d'ailleurs pas de lui souhaiter un bon anniversaire le 17 janvier. Cette année, l'interprète de J'ai un problème avait fait le vœu qu'elles puissent « encore souffler de nombreuses bougies» ensemble, malgré le cancer, qui provoquait des douleurs insupportables à Françoise Hardy. La chanteur avait d'ailleurs déclaré à plusieurs reprises vouloir « partir» et avait écrit à Emmanuel Macron pour faire une loi sur la vie de vie et le droit à mourir dans la dignité.

« Elle avait beaucoup de maîtrise. C'était moi qui étais la plus affectée de savoir qu'elle souffrait autant. Cela était vraiment difficile», poursuit Sylvie Vartan, qui a une pensée émue « pour Thomas et Jacques» Dutronc.

Covermedia