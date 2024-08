Une actrice italienne évoque sa relation torride avec Alain Delon

Dalila Di Lazzaro regrette aujourd'hui de ne pas avoir été plus proche d'Alain Delon dans les dernières années de sa vie. Les deux stars ont en effet entretenu une relation intime dans le passé.

Alain Delon et Dalila Di Lazzaro à la plage en 1980. imago/United Archives

Covermedia / trad. Covermedia

Pas le temps ? blue News résume pour toi Dalila Di Lazzaro, dans une récente interview accordée au «Corriere della Sera», a évoqué sa relation intense avec Alain Delon, révélant une anecdote qui l'a laissée sans voix.

L'actrice s'est souvenue de leur rencontre à Monte-Carlo, où la passion entre les deux stars s'est rapidement enflammée.

Elle a notamment raconté : «La dernière fois, nous avons fait l'amour derrière sa loge, debout, comme des gamins. A la fin du tournage, nous avons échangé un cadeau : lui un médaillon, moi son portrait.»

Enfin, elle a avoué vivre avec de profonds remords : «Je ne l'ai jamais revu, je n'ai pas été proche de lui dans ses dernières années.» Montre plus

Dans une récente interview accordée au «Corriere della Sera», Dalila Di Lazzaro a évoqué sa relation passionnée avec Alain Delon, révélant une anecdote qui a laissé le public sans voix : «Nous avons fait l'amour derrière sa loge.»

L'actrice s'est souvenue de leur rencontre à Monte-Carlo, où la passion entre les deux stars s'est rapidement enflammée. «Il ne se souvenait pas de m'avoir vue auparavant. Ils l'ont rapidement rappelé sur le plateau de tournage. Ensuite, j’ai demandé où était sa loge et un type de la production m'a dit d'une voix forte : 'vous voulez tous Delon'... Puis, Alain est sorti de nulle part et m'a fait signe de le suivre», s’est souvenue l’actrice, qui a tourné avec lui le film «Trois hommes à abattre».

«Sur le plateau, il m'a fait la cour de manière silencieuse, presque magnétique. On lui a donné deux chambres contiguës. Il a frappé, j'étais sous la douche. Je lui ai dit de m'attendre et je l'ai trouvé sous les couvertures du lit. Il s'est mis sur moi. Moi, intimidée, j'ai marmonné qu'il avait un beau peignoir. Il est devenu nerveux et est parti. Le soir, il est revenu. Je l'ai senti me toucher, m'embrasser. Il avait une magnifique peau, à mourir», a poursuivi l’Italienne, aujourd’hui âgée de 71 ans.

«La dernière fois que nous nous sommes vus, nous avons fait l'amour derrière sa loge, debout, comme des enfants. A la fin du tournage, nous avons échangé un cadeau : lui un médaillon, moi son portrait», a-t-elle encore confié. Malgré tout, Dalila vit aujourd’hui avec un profond remord : «Je ne l'ai jamais revu, je n'ai pas été proche de lui dans ses dernières années.»

"Iconique": Les gens réagissent au décès d'Alain Delon Icône du cinéma mondial, acteur instinctif à la beauté incandescente mais aussi réac assumé à l'ego énorme, Alain Delon s'est éteint dimanche à l'âge de 88 ans. Réactions de cinéphiles dans les rues de Paris. 19.08.2024

Covermedia / trad.