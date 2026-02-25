  1. Clients Privés
Carnet noir Une légende de la comédie frappée par le deuil

Covermedia

25.2.2026 - 10:24

La fille de Martin Short, Katherine, a été retrouvée morte dans sa maison de Californie. Mardi 24 février, les représentants de la légende de la comédie ont confirmé la triste nouvelle dans un communiqué. Elle avait 42 ans.

La fille de Martin Short, Katherine, a été retrouvée morte dans sa maison de Californie.
La fille de Martin Short, Katherine, a été retrouvée morte dans sa maison de Californie.
IMAGO/ZUMA Press

Covermedia

25.02.2026, 10:24

«C'est avec une profonde tristesse que nous confirmons le décès de Katherine Hartley Short. La famille Short est dévastée par cette perte et demande le respect de sa vie privée en ces moments difficiles. Katherine était aimée de tous et restera dans les mémoires pour la lumière et la joie qu'elle a apportées au monde», peut-on lire.

Selon le Daily Mail, les pompiers de Los Angeles sont intervenus lundi vers 18h41 après un appel téléphonique passé d'une maison située dans les collines d'Hollywood. Selon TMZ, Katherine Short serait morte d'une blessure par balle qu'elle se serait elle-même infligée, ce que la famille n'a pas confirmé. La police de Los Angeles a néanmoins laissé entendre à People qu'il pouvait s'agir d'un suicide.

Tournée suspendue

Martin Short a adopté Katherine et ses frères, Oliver et Henry, avec sa femme, Nancy Dolman. L'actrice canadienne est morte en 2010 après une bataille contre un cancer de l'ovaire. Le couple était alors marié depuis trente ans. Dans son livre de souvenirs, publié en 2014, Martin Short a décrit le décès de son épouse comme «de loin la chose la plus horrible que j'ai vécue».

Katherine Short a fait plusieurs apparitions publiques aux côtés de son père dans le passé, notamment lors de la soirée des Oscars de Vanity Fair en 2011. Etudiante en psychologie, elle a obtenu une maîtrise en travail social à l'Université de Californie du Sud en 2010 et a ensuite travaillé dans un cabinet privé, selon The Independent. Elle était active depuis plusieurs années dans l'association à but non lucratif Bring Change To Mind, qui œuvre pour la santé mentale.

Martin Short était tournée de shows humoristiques et musicaux avec Steve Martin, son ami de longue date et partenaire dans Only Murders in the Building. Il a annoncé mardi devoir suspendre la tournée. «En raison de circonstances imprévues, le show de Steve Martin et Martin Short, initialement prévu le vendredi 27 février à Milwaukee, est reporté», indique le site de la salle de spectacles.

