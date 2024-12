Voici les couples de stars qui ont rompu en 2024!

Leur idylle nous faisait rêver et pourtant, plusieurs stars ont vu leur couple voler en éclats durant l'année écoulée. Retour sur les ruptures des célébrités en 2014. Peut-être y a-t-il des coeurs à prendre?

Même les couples les plus solides ont craqué en 2024! Retour sur les ruptures des stars durant l'année écoulée. 30.12.2024

Rédaction blue News Valérie Passello

On les croyait en couple pour toujours... mais non: leur histoire d'amour s'est terminée durant l'année 2024!

Parmi les stars dont le destin amoureux s'est brisé cette année, on pense notamment à Sacha Baron Cohen et Isla Fisher, qui ont mis un point final à treize années de mariage en avril dernier. Jeu, set et match: ils l'ont annoncé sur Instagram en tenue de tennis, histoire de montrer au monde qu'ils restaient fair-play!

On notera aussi la rupture de l'inoubliable «Aquaman» Jason Momoa et de l'actrice (et ex de Lenny Kravitz) Lisa Bonnet. Si ces deux-là ont su se séparer sans trop de remous, la comédienne Nathalie Portman et son mari, le chorégraphe français Benjamin Millepied auraient eu plus de mal à se dire adieu sans faire de vagues.

L'actrice Tory Spelling, qui restera «Donna de Beverly Hills» pour toute une génération, a quitté son mari Dean McDermott après une union de 18 ans... et a finalement déclaré qu'elle songeait au divorce depuis déjà 15 ans!

Pas mieux pour Cardi B et Offset, qui se séparent (une nouvelle fois) en 2024, ni pour la fille de Caroline de Monaco, Charlotte Casiraghi, qui a souhaité se «libérer» (délivrer, comme dit la chanson?) de son mari Dimitri Rassam.