Leur scène d'amour dérape: ces deux acteurs vont plus loin que prévu

Il semblerait qu'ils aient momentanément oublié la présence des caméras autour d'eux: lors du tournage d'une scène de sexe dans le film «We Live In Time», Andrew Garfield et Florence Pugh ont laissé l'alchimie prendre le dessus, allant plus loin que prévu...

Andrew Garfield et Florence Pugh n'ont pas entendu le réalisateur dire «coupez». Image : Screenshot We Live in Time

Bruno Bötschi

Habituellement, les acteurs décrivent les scènes de sexe comme une expérience inconfortable.

Pourtant, entre Andrew Garfield et Florence Pugh, la connexion était si forte qu’ils n’ont pas entendu le réalisateur John Crowley dire «coupez».

«La scène s’est intensifiée au moment où nous la chorégraphiions», a expliqué l’acteur de 41 ans. Après cela, Florence Pugh et lui sont allés «un peu plus loin» que ce qu’ils auraient dû.

Lui et sa partenaire à l'écran avaient ressenti que la scène s’étirait un peu trop longtemps, mais ils étaient suffisamment à l’aise pour continuer sans interruption.

Après un moment, ils ont remarqué l'absence de réaction de l’équipe. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il ont «réalisé leur erreur».

De son côté, l'actrice de 28 ans a salué la «belle collaboration» avec son partenaire à l’écran, affirmant que leur connexion était unique. «Nous nous sommes vraiment portés l’un l’autre tout au long de cette scène», a-t-elle déclaré. Une complicité rarement atteinte avec d'autres acteurs, selon elle.