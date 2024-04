Rebel Wilson a été conviée à une orgie par un membre de la famille royale

L’autobiographie de Rebel Wilson, Rebel Rising, recèle d’étranges révélations. Sexe, drogue et royauté ! Voilà ce que l’actrice australienne de «The Hit Girls» raconte avoir découvert lors d’une soirée.

Rebel Wilson, qui, dit-elle, était vierge à l'époque, a quitté la soirée dès qu'elle a appris l'existence de l'orgie (archives). IMAGO/PA Images

Covermedia Marc Schaller

Rebel Wilson affirme qu’un membre masculin de la famille royale, peut-être « quinzième ou vingtième dans la ligne de succession au trône britannique », l'a invitée à une fête médiévale dans la maison d'un milliardaire de la technologie à l'extérieur de Los Angeles en 2014 parce qu'ils avaient besoin de « plus de filles ».

Pensant que ce serait une « occasion parfaite pour trouver un petit ami », la star australienne s'est rendue à l'événement vêtue d'une « tenue de demoiselle plantureuse avec un chapeau en cône » et a été étonnée de voir des combats de chevaliers et des acrobates en balançoire. « Je regarde le membre de la famille royale britannique devenir confus pendant que je soulève continuellement mes seins. Ce sont mes meilleurs atouts physiques », se souvient-elle, affirmant que de la MDMA circulait et qu'on lui avait dit que la drogue était « pour l'orgie ».

« Maintenant, le commentaire du Windsor sur le besoin de plus de filles commençait à avoir beaucoup plus de sens, écrit-elle. Ils ne parlaient pas d'un ratio garçons-filles comme lors d'une fête d'école. Ils parlaient d'une ORGIE ! »

Rebel Wilson, qui, dit-elle, était vierge à l'époque, a quitté la soirée dès qu'elle a appris l'existence de l'orgie. « Inutile de dire que j'ai soulevé ma robe de demoiselle et que je me suis enfuie de là aussi vite que possible », plaisante-t-elle.

Selon The Telegraph, l'édition britannique de Rebel Rising, qui sort cette semaine, a été amputée de ses affirmations sur Sacha Baron Cohen. Rebel Wilson affirme qu'il l'a encouragée à se déshabiller sur le plateau de leur film de 2016, Grimsby, Agent trop spécial, des allégations que l’acteur et réalisateur a niées.