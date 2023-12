Shannen Doherty : «Je me suis sentie tellement trahie...»

Shannen Doherty a appris que son mari la trompait avant de subir une opération du cerveau. L'actrice de Beverly Hills a demandé le divorce à Kurt Iswarienko en avril 2023 après 11 ans de mariage.

Shannen Doherty a appris que son mari la trompait avant de subir une opération du cerveau. Covermedia

Lors d'un nouvel épisode de son podcast, Let's Be Clear With Shannen Doherty, l'ancienne star de Beverly Hills a raconté comment elle avait découvert que son mari Kurt Iswarienko entretenait une relation extra-conjugale.

C'était juste avant son opération du cerveau au mois de janvier dernier, après avoir découvert que son cancer du sein s'était étendu. « Je suis allée en chirurgie tôt le matin, après avoir découvert que mon mariage était pratiquement terminé, que mon mari avait une liaison depuis deux ans », a déclaré Shannen Doherty, 52 ans. « Je ne pouvais pas y aller avec lui. »

L'actrice a ajouté: « Je me suis sentie tellement trahie... En fin de compte, je me suis sentie incroyablement mal aimée par quelqu'un avec qui j'étais depuis 14 ans, par quelqu'un que j'aimais de tout mon cœur. »

Shannen Doherty et Kurt Iswarienko, 49 ans, se sont mariés en 2011. Elle a demandé le divorce en avril de cette année, citant des « différends irréconciliables » comme motif de séparation. « Il faut traverser tout cela en essayant de savoir si l'on va divorcer et en essayant de découvrir la vérité », a poursuivi la comédienne. « Si vous avez passé 14 ans ensemble et que vous trompez l'autre, cette personne ne mérite-t-elle pas de connaître la vérité absolue, même si cela la blesse? »

La star de Charmed a admis qu'elle avait parlé à « la petite amie avec laquelle il m'a trompée pendant deux ans », et qu'elle était devenue « obsédée » par l'idée de découvrir la vérité sur cette affaire.

« C'était embarrassant », a confié l'actrice. « Je suis horrifiée d'être incapable de maintenir une relation. Je pense que c'est un reflet de moi, mais cette fois-ci, je pense que c'est sa faute. J'ai échoué trois fois en mariage, mais je crois toujours en l'amour. »

Shannen Doherty a été mariée à Ashley Hamilton de 1993 à 1994 et à Rick Salomon de 2002 à 2003. L'actrice, à qui l'on a diagnostiqué un cancer du sein en 2015, a reçu un traitement au cours des huit dernières années. Plus tôt cette année, Shannen Doherty a annoncé que le cancer s'était propagé à son cerveau, et plus récemment à ses os.

Covermedia