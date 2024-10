Tom Hardy ne déteste pas tous les types de mariage. L'acteur britannique a néanmoins confié à Variety que son entourage est bien au courant que ce n'est pas son « truc».

Tom Hardy a expliqué pourquoi il n'était pas invité aux mariages. Covermedia

Covermedia

Tom Hardy a expliqué pourquoi il n'était pas invité aux mariages.

L'acteur de 47 ans s'est marié deux fois, de 1999 à 2004 avec Sarah Ward, avant d'épouser Charlotte Riley en 2014.

Cependant, il n'a aucun intérêt à regarder les couples heureux échanger leurs vœux, et il pense que son entourage l'a bien compris.

« Je ne passe pas beaucoup de temps aux mariages. J'aime mieux voir de vieux mariages et chansons. C'est donc moi qui ne suis pas intéressé», a-t-il déclaré à Capital Breakfast. « Tout le monde aime les mariages, n'est-ce pas? Je ne suis pas invité aux mariages. Je pense que c'est parce que les gens savent que ce n'est pas mon truc.»

L'acteur fait actuellement la promotion de son dernier film, Venom: La dernière danse, et a expliqué qu'il avait accepté le rôle parce que son fils de 16 ans, Louis, aimait beaucoup le personnage. Il joue Venom depuis 2018 et a repris le rôle dans la suite Venom: Let There Be Carnage, en 2021.

Lorsque l'animateur Jordan North lui a demandé si son fils était toujours fan du personnage aujourd'hui, la star lui a répondu: « Oui, toujours en fait, il a grandi maintenant, mais il s'exprime très bien pour m'aider à comprendre ce que je pourrais faire de mieux.»

Venom: La dernière danse sort en salles le vendredi 25 octobre en Amérique du Nord et le 30 octobre en France.

Covermedia