Gabriel Grosclaude a été salué par le Léopard du Meilleur espoir suisse au Festival de Locarno, pour son court-métrage «Lux Carne». Dans cette dystopie, il propose un questionnement sur notre consommation de viande et le rapport que nous avons avec celle-ci.

C'est un bel encouragement pour le jeune réalisateur suisse à Locarno: «Ce prix me donne envie de continuer et d'écrire mon premier long-métrage. Justement, je cherche un manager et un producteur», a réagi Gabriel Grosclaude en recevant le prix du «Meilleur espoir suisse» de la catégorie «Pardi di Domani».

Gabriel Grosclaude, réalisateur suisse, pose avec le prix «Meilleur espoir suisse» de la catégorie «Pardi di Domani» pour le film «Lux Carne» lors d'un photocall au 77e Festival international du film de Locarno. KEYSTONE

Le cinéaste, qui travaille occasionnellement pour blue, a présenté au Tessin son court-métrage «Lux Carne». Dans cette dystopie, on découvre un monde où quiconque souhaite manger de la viande doit passer un test. Une jeune journaliste souhaite documenter ce processus et doit, elle aussi, relever le défi.

«Ni pro-viande, ni pro-vegan»

Au micro de blue News, Gabriel Grosclaude explique sa démarche: «J'ai voulu rester assez neutre par rapport à cette thématique autour de notre rapport à notre consommation de viande. Je ne voulais pas faire un film pro-vegan ou pro-viande, je ne souhaitais pas entrer dans quelque chose de politique».

Simplement, en observant «certaines absurdités» au sein de notre société, son but était plutôt de questionner. Défi relevé, donc, puisque son film a su séduire le jury du festival!