Avec le film documentaire «Typique Emil», le plus populaire des humoristes suisses jette un oeil dans le rétroviseur. De sa fulgurante ascension à ses moments de doute, de ses fêlures d'enfance à son histoire d'amour née sur le tard à New York, il s'ouvre sur son parcours exceptionnel. Rencontre.

Tout le monde aime Emil. C'est un fait: son humour poétique, jamais méchant mais toujours bien observé, a su conquérir le coeur de toute la Suisse, franchissant allègrement la barrière de röstis. Comment il l'explique? blue News lui a posé la question: «C'est parce que je m'adresse au coeur des gens. Et si tu touches l'âmes des gens depuis la scène, c'est automatique que les gens t'aiment aussi», répond-il.

blue News a vu le film pour vous

Emil Steinberger

«Typique Emil» brosse l'itinéraire réussi d'un rêveur dans une société suisse étriquée. On y découvre un artiste précis, observateur, gentiment piquant, qui a su suivre ses instincts et qui a travaillé d'arrache-pied toute sa vie au service du public. Un public qui lui est conquis, où qu'il passe. Mais l'une des forces de ce documentaire, c'est aussi de lever aussi un coin du voile sur le prix à payer lorsque l'on a du succès: la solitude. Dans sa course fulgurante, Emil n'y a pas échappé. Pourtant, en prenant le large, il a trouvé le moyen de revenir vers lui-même et de trouver la sérénité. Un film riche, sur un homme qui fait partie de notre patrimoine helvétique. Notre note: 8/10