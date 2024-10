Emma Daumas était invitée de l'émission «Ça commence aujourd'hui» lundi (14 octobre 24). L'ex-candidate de la Star Academy a confié avoir été dans une relation violente par le passé.

Emma Daumas était invitée de l'émission «Ça commence aujourd'hui» lundi (14 octobre 24). L'ex-candidate de la Star Academy a confié avoir été dans une relation violente par le passé.

Faustine Bollaert a l'habitude de donner la parole au grand public pour évoquer toutes les thématiques qui peuvent toucher les gens.

Une fois n'est pas coutume, le sujet de lundi de l'émission Ça commence aujourd'hui avait pour cible les artistes qui ont appris à vivre avec leurs failles.

Emma Daumas, qui faisait partie des invités, a apporté son témoignage. La candidate de la Star Academy saison 2 a connu, quelques années après son aventure au château de Dammarie-lès-Lys, une période dépressive avec des tendances à l'autodestruction, qui «est allée jusqu'à une relation toxique dans des violences conjugales», a avoué la chanteuse. «C'est la première fois que je le dis donc je suis un peu émue. J'avais envie de le dire, j'avais besoin de le dire», a ajouté Emma Daumas.

Et si aujourd'hui «l'histoire fait partie intégrante de (son) parcours», elle a failli bien mal finir. «Il a fallu que je me voie mourir, qu'une amie me dise: «En fait, là, maintenant, il faut que tu te sauves parce que sinon tu vas mourir». Et quand j'ai eu cette conscience-là, ç'a été le début de l'instinct de survie qui fait qu'on remonte».

Pour refaire surface, la jeune femme s'est accrochée à ses proches. « Au début, ça a été par ma famille, je me suis reconnectée avec ma famille», explique-t-elle.

La chanteuse est ensuite partie en voyage de nombreuses fois en Amérique latine, où elle était anonyme. Elle y a rencontré de nouvelles personnes qui l'ont aidé à se reconstruire. «Je me suis connectée avec des gens qui ne me regardaient pas du tout comme une star. J'ai recréé des liens humains très sincères», confie Emma Daumas.

