Gros malaise - Face au «désosseur», le Suisse de l'étape regagne du terrain

Gros malaise dans l'épisode de «L'Amour est dans le pré», ce lundi sur M6. Alors que le Suisse Thomas partait perdant dans la conquête du coeur de l'éleveuse de chèvres Anaïs, l'étrange comportement de son concurrent Romain lui a redonné toutes ses chances.

Le Suisse Thomas a été déstabilisé par le matériel emporté par son concurrent pour son séjour à la ferme: une pelle et un désosseur! Capture d'écran blue TV/ M6

Anaïs, éleveuse de chèvres et fromagère aurait-elle invité un psychopathe à séjourner avec elle dans sa ferme corrézienne? S'il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives, le comportement de Romain a de quoi laisser perplexe.

Ce boucher, qui était son coup de coeur à l'issue du speed-dating, a cru bon d'emporter avec lui... une pelle et un couteau désosseur. Des objets qui ont suscité l'inquiétude de l'autre prétendant d'Anaïs, l'informaticien lausannois Thomas, qui, de surcroît, doit partager sa chambre avec son concurrent.

N'y allant pas par quatre chemins, la fermière de 35 ans a carrément demandé à Romain: «Tu as l'intention de désosser quelqu'un?» et Thomas d'ajouter: «En plus il a une pelle dans sa voiture!»

Si Romain a d'abord confirmé, avec un humour tout personnel, qu'il comptait effectivement s'en prendre à Thomas, il s'est ensuite expliqué à demi-mots: «Il y a un détecteur de métaux dans ma voiture aussi. Je mets toujours ce matos dans ma caisse quand je pars en vadrouille, au cas où j'aurais de petites insomnies», a-t-il déclaré.

Des propos qui n'ont pas eu l'air de rassurer Anaïs. Ni Thomas, d'ailleurs. «Qu'est-ce que c'est que ce boucher qui arrive avec un couteau et une pelle pour enterrer Thomas au fond du jardin? Je ne vais pas dire que ça me fait peur, mais je trouve ça bizarre en fait», a confié la bergère face caméra. Les rires jaunes et le malaise se sont bel et bien installés à la ferme.

Thomas rassure sa bergère

Au jeu de la séduction, le Suisse n'était pas parti favori, loin s'en faut. Lors d'un précédent épisode, Anaïs l'avait accueilli chez elle assez sèchement, prise dans le stress de son activité d'éleveuse. Par ailleurs, elle n'avait que peu goûté au cadeau original du Lausannois, qui lui avait amené du «Parfait», produit typiquement suisse.

Mais finalement, le pâté en tube pourrait bien avoir meilleur goût que le couteau désosseur. La gentillesse de Thomas, ses petites attentions et son côté tactile et tendre semblent doucement faire mouche auprès de l'éleveuse.

Pour les amis d'Anaïs, invités à rencontrer les prétendants et, bien sûr, à donner leur avis, c'est aussi Thomas qui remporte les suffrages.

Lors d'un conciliabule avec une amie, Anaïs a d'ailleurs reconnu que la présence rassurante de Thomas lui faisait du bien. D'autant que Romain en a rajouté une petite couche, annonçant à l'assemblée qu'il avait quitté son travail juste avant de venir rejoindre sa belle en Corrèze et qu'il n'avait aucun autre projet pour la suite...

Affaire à suivre, chaque lundi dans «L'Amour est dans le pré» sur M6, à voir sur blue TV!