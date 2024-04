Inès Reg rompt le silence: «C'est toujours les gentils qui gagnent à la fin»

Son clash très médiatisé avec Natasha St-Pier n'est sans doute pas étranger au malaise qu'a connu Inès Reg sur le plateau de «Danse avec les Stars» le 5 avril dernier. Mais malgré cet épisode qui ressemble à une grosse crise d'angoisse, l'humoriste est bien déterminée à poursuivre l'aventure et l'a fait savoir sur Instagram.

Malgré son malaise le 5 avril dans l'émission, l'humoriste compte bien continuer l'aventure. Capture d'écran blue TV/TF1 «Danse avec les Stars»

La Rédaction de blue News Valérie Passello

L'embrouille d'Inès Reg et de Natasha St-Pier dans «Danse avec les Stars» n'a pas fini de faire couler de l'encre. Lors de l'émission du 5 avril, Inès Reg a dû quitter le plateau en raison d'un «malaise» pendant la prestation de sa rousse rivale.

Depuis l'incident, silence radio du côté de l'humoriste. De quoi inquiéter ses fans. Mais ceux-ci ont été rassurés ce mardi 9 avril, puisqu'Inès Reg a publié une story sur Instagram, comme le rapporte Purepeople.

Publiant une image d'elle et de son partenaire de danse en noir et blanc, elle est d'abord revenue sur l'incident du dernier prime: «Tout va bien, tout va mieux», rassure-t-elle. «Mon coeur s'est emballé, il m'empêchait de respirer tellement il était compressé, mon bras gauche me brûlait de douleur et mes jambes ne me tenaient plus».

«Je ne vais pas lâcher»

Pas question pour Inès Reg, toutefois, de quitter l'aventure «Danse avec les Stars». Elle reste bien décidée à emmener son partenaire Christophe Licata le plus loin possible, comme elle l'a affirmé à plusieurs reprises dans le programme.

Elle rassure donc les sceptiques, non sans asséner un petit tacle aux «méchants», au passage: «Je ne vais pas lâcher, les méchants peuvent s'égosiller et mentir, moi, nous, on reste, on se donne, on hurle notre amour et on prouve que c'est toujours les gentils qui gagnent à la fin», conclut-t-elle.

Clap de fin sur la querelle la plus tonitruante du PAF de ce début 2024? L'avenir nous le dira. Il n'empêche que le lustre de l'émission en aura été terni. Interrogé sur cette affaire dans Télé 7 jours, Chris Marques a déploré: «L’émission est là pour faire rêver les gens, pas pour les ré-ancrer dans les relations humaines (...) Il n’y a rien de méchant mais là, on ne vend plus du rêve, il vaut mieux oublier et passer à autre chose».