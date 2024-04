Inès Reg et Natasha St-Pier vont s'affronter en finale!

C'était une demi-finale riche en rebondissements pour Danse avec les stars! Ce vendredi 19 avril, sur TF1, trois couples de danseurs se sont hissés en finale: Inès Reg et Christophe Licata, Natasha St-Pier et Anthony Colette et Nico Capone et Inès Vandamme.

Natasha St-Pier se hisse en finale de DALS. IMAGO/Bestimage

blue News Marc Schaller

La demi-finale de DALS a été riche en rebondissements. Les cinq couples restants, déterminés à décrocher le trophée, se sont affrontés dans une ambiance électrique.

A l'issue de la première danse, c'est Roman Doduik et Ana Riera qui ont été éliminés, se voyant ainsi privés de la finale.

Le suspens restait entier pour les trois couples restants: Inès Reg et Christophe Licata, Natasha St-Pier et Anthony Colette, et Nico Capone et Inès Vandamme. La seconde épreuve de la soirée, le défi d'improvisation, a bousculé les candidats.

Inès Reg, tirée au sort pour un tango argentin, qu'elle redoutait pourtant, a bluffé tout le monde. Nico Capone s'en est sorti comme un chef sur une samba avec Inès Vandamme. Natasha St-Pier a également subjugué le jury avec une rumba, qualifiée d'exquise par Chris Marques. Enfin, Keiona a une nouvelle fois brillé sur un chacha endiablé.

#DALS

Nico Capone donne tout sur un tango avec sa « pretty woman », Ines Vandamme ! 💃



Pour suivre le Live ▶️ https://t.co/WNSiRz07HJ pic.twitter.com/y5pRjzsqGu — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) April 19, 2024

Malgré cette dernière prestation remarquable, le couperet est tombé: Keiona et son danseur ont été éliminés aux portes de la finale. C'est donc Inès Reg, Natasha St-Pier et Nico Capone qui se disputeront le trophée lors de la grande finale.

L'élimination de Keiona a été une surprise pour de nombreux téléspectateurs, qui l'ont jugée comme l'une des meilleures danseuses de la saison. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont exprimé leur colère et leur déception.

VOUS L’AVEZ FAITE DÉGAGER SUR CETTE PERFORMANCE MAIS LA DINGUERIE ?? #DALS pic.twitter.com/soQr8WmrWW — Lamine 🫶🏾 (@laminendye) April 19, 2024

Certains internautes ont émis l'hypothèse que son départ aurait pu être orchestré par la production, afin de capitaliser sur la rivalité entre Inès Reg et Natasha St-Pier.

Ils sont en train de surnoter Natasha pour l’envoyer en finale contre Ines et battre des records d’audience la semaine pro #dals pic.twitter.com/r4fPdIEwkd — elie ☂️ (@regardfilant) April 19, 2024

Qui succédera à Billy Crawford et Fauve Hautot? Rendez-vous le 26 avril pour le savoir!