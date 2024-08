Deux Vaudois prêts à en découdre! Michel et Gustin, les nouveaux aventuriers suisses, débarquent sur les plages de «Koh-Lanta: La tribu maudite». Dès ce mardi 20 août à 21h10 sur TF1, les téléspectateurs pourront suivre leurs aventures aux Philippines.

Ce mardi 20 août, TF1 lance à 21h10 la nouvelle saison de Koh-Lanta, baptisée «La tribu maudite». A. ISSOCK/ALP/TF1

blue News Marc Schaller

Cette nouvelle saison s'annonce intense. En effet, dès le premier épisode, quatre aventuriers, dont deux femmes et deux hommes, se retrouveront sur une île isolée et inhospitalière, avec pour objectif de rejoindre l'une des deux tribus en compétition, d'où le nom «tribu maudite».

Parmi les 24 candidats, on retrouve également deux anciens vainqueurs du jeu, Ugo et Frédéric.

Les Suisses en lice?

Gustin, 26 ans et originaire d'Yverdon-les-Bains. Ce maître-nageur et passionné de nature n'a «pas du tout peur». «La nature c'est mon élément. Je maîtrise les techniques de survie: je sais faire du feu, reconnaître les plantes et fabriquer des abris», confie-t-il.

Puis il y a Michel, 36 ans, originaire de Liège en Belgique, mais désormais Vaudois d'adoption et responsable en ressources humaines à Lausanne. «Je ne suis pas le plus athlétique ni le plus intelligent, mais j'ai confiance en moi.» «Mon objectif dans Koh-Lanta, c'est la victoire finale», clame-t-il.

Avec deux anciens vainqueurs du jeu parmi les candidats, la compétition s'annonce plus féroce que jamais. Nos deux Suisses seront-ils à la hauteur du défi? Réponse ce soir sur TF1.