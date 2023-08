Cette année, le comédien français Lambert Wilson préside le jury du Festival international du film de Locarno. Rencontre le 3 août sur les hauts de la ville au début du festival, pour parler de cinéma avant tout, mais aussi du temps qui passe et même de son chien... qui s'appelle «Blue»!

Lambert Wilson: «Pour un acteur, avoir mon âge est une bénédiction» Président du jury du Festival international du film de Locarno, Lambert Wilson était l'invité de notre journaliste Valérie Passello le 3 août dernier. Qui de mieux que le comédien français pour parler cinéma, mais aussi du temps qui passe ? Interview 04.08.2023

Sous la baie vitrée du salon de l'hôtel où il est logé pendant le festival, on entend le tonnerre gronder. L'orage va bientôt éclater. Mais Lambert Wilson arrive avant lui, impeccable, flegmatique, la voix douce et posée.

«C'est étrange pour moi de donner une interview pour blue News, car Blue, c'est le nom de mon chien. Je prononce ce nom à longueur de journée», nous confie-t-il d'emblée. Joignant le geste à la parole, il nous montre une photo du petit bouledogue français qui l'attend sagement à la maison.

Mais pour l'instant, l'acteur a une mission de taille: présider le jury du Festival International du film de Locarno, qui décernera le prestigieux «Pardo d'oro», le Léopard d'or, au meilleur film en compétition.

C'est la carrière «riche et intense» de Lambert Wilson qui a incité la direction artistique de l'événement à lui confier le rôle de président du jury en 2023. Avec 45 ans de cinéma à son actif, Lambert Wilson a tout joué, incarnant l'abbé Pierre, Charles de Gaulle, le Mérovingien dans Matrix et bien d'autres personnages hauts en couleur, dans une quantité impressionnante de films.

Mais s'il sait de quoi il parle, Lambert Wilson ne cesse pas pour autant de se poser des questions sur le cinéma. Pourquoi de grands réalisateurs se trompent-ils parfois? Pourquoi certains débutants comprennent-ils les ficelles du 7ème Art du premier coup? Quelque soit le film, s'agit-il forcément de cinéma? Et qu'est-ce exactement que le cinéma, d'ailleurs?

Toutes ces questions, il se les posera avec les autres membres du jury, mettant en tête de ses critères le plaisir de se laisser emporter, mais analysant ensuite plus finement les oeuvres sélectionnées lors de cette édition 2023. Et il ne compte pas imposer ses idées par la force: «Je n'aime pas la guerre. Ce qui m'intéresse, c'est la discussion, arriver à un consensus qui convienne à tous avec de bons arguments et en restant toujours à l'écoute», note-t-il.

«On sait tout jouer, simplement parce qu'on connaît la vie»

L'acteur avoue toutefois: «Je vais très peu au cinéma, pas assez à mon goût. Mais ce matin à Locarno, j'ai retrouvé ce plaisir simple d'être spectateur, de 'me faire un cinoche', comme on dit».

Ce 3 août est un jour particulier, puisqu'il fête ses 65 ans. Enfin, il ne va pas vraiment fêter: «Je n'aime pas beaucoup les célébrations. Mais pour un acteur, avoir mon âge est une bénédiction. On sait tout jouer, simplement parce qu'on connaît la vie. Et on nous propose des rôles intéressants. Par contre, c'est différent pour les femmes: à partir de la cinquantaine, on ne leur propose que très peu de rôles, et c'est un vrai problème», dénonce-t-il.

Il n'y a sans doute pas meilleur ambassadeur pour cette édition 2023 du festival de Locarno qui, pour la première fois et dans un souci d'inclusion, décernera des prix non-genrés, à savoir deux prix de la meilleure interprétation dans les sections «Compétition internationale» et «Cinéastes du présent».