L’ambiance devient de plus en plus chaude sur l’île de la tentation. Alors que certains couples tiennent le coup, d’autres semblent déjà avoir tiré un trait sur leurs histoires d’amour.

Plus de 500 000 personnes étaient devant leur poste pour regarder l'émission « L’île de la tentation » sur W9 lundi soir. W9

Les amoureux venus chercher des réponses en participant à l’émission «L’île de la tentation» sont en train de perdre la tête. Les démons se réveillent et d’après ce qu’on a pu voir dans le dernier épisode, il y a de l’eau dans le gaz entre Gaëtan et Lidia. Alors que l’homme semblait plutôt sage depuis le début de l’aventure, il a mal réagi en voyant sa copine se rapprocher des tentateurs. « Je ne vais plus être sur la retenue ! s’énerve-t-il. J’enlève tout », ajoute-t-il en retirant sa chemise devant les filles célibataires. Eh oui, Gaëtan est «chaud», comme le relève une tentatrice…

La pauvre Lidia, follement amoureuse de son homme, trouve la situation de plus en plus compliquée à gérer. « J’ai qu’une envie, c’est d’aller pleurer dans les jupes de ma mère. Je me sens encore plus conne. De toute façon, à chaque fois qu’il m’a trompée c’était avec des thons », explose la belle blonde en constatant que son mec craque pour Carla. En même temps, en voyant les tentatrices, on se doutait bien qu’il y avait de gros poissons. Voire quelques requins…

Pour Jarod et Chloé, la tension monte également. « Il a tripoté des seins », s’insurge Chloé qui affirme avoir besoin de temps pour réfléchir à la situation après avoir vu son homme dans une posture délicate. Pas sûr que les conditions pour qu’elle le fasse soient vraiment réunies. Pour elle, son homme est en train de « kiffer » l’expérience. Ça sent le cramé…

Du côté de Maeva et de son copain Rémy, les carottes sont cuites. Et ce n’est pas pour déplaire à Malek, le tentateur qui a profité d’un bain au chocolat pour se rapprocher d’elle. « J’ai envie de te manger », lui a-t-il soufflé dans le cou. La mayonnaise prend entre ces deux-là et ce n’est pas Maeva qui va le nier: « J’ai l’impression que c’est trop beau pour être vrai» répond-elle en l’embrassant goulument. Ils comptent bien profiter de leur attirance en brûlant les étapes, de toute évidence la relation officielle de Maeva semble déjà réduite en cendres.

Autre grosse affaire, celle de Timothy et Salomé. Après avoir embrassé Mako, Timothy se sentait coupable (ben tiens !). Pour sa copine, c’était le coup de canif en trop et celle-ci a demandé une confrontation avec la tentatrice pour obtenir des réponses. Pourquoi ce choix alors qu’elle aurait pu retrouver son copain ? « Timothy ne va pas me dire la vérité ». Voilà qui est limpide comme de l’eau de roche.

Une fois en face à face, les deux femmes n’ont pas tardé à jouer carte sur table. « Il m’a demandé en fiançailles, nos familles sont en train d’organiser notre mariage » confie Salomé sous le regard ébahi de Mako qui n’était au courant de rien. Apparemment, elle ne voit plus de retour en arrière possible et semble prête à tirer un trait sur cette relation. La preuve ? Elle encourage la tentatrice d’une simple : « Si tu veux t’éclater, sache que la voie est libre… ».

Est-ce que l’un des couples va survivre à « L’île de la tentation » ? Pour le savoir, rendez-vous le lundi soir à 21h05 sur W9.