40 ans après la série télévisée à succès «Madame est servie», Alyssa Milano a fait une jolie surprise à celui qui incarnait alors son papa à l'écran.

«Madame est servie» a peut-être bercé vos jeunes années. La série a aussi marqué l'enfance d'Alyssa Milano. Elle y tenait le rôle de Samantha, la fille de l'ancien joueur de baseball Toni Micelli (Tony Danza), devenu homme à tout faire chez Angela Bower, une Américaine des beaux quartiers.

Pour les 40 ans de la série à succès, l'actrice de 51 ans n'a manifestement pas oublié son partenaire de jeu. Alyssa Milano a publié de touchantes photos d'elle et Tony Danza réunis sur Instagram, avec ce joli commentaire: «Mon papa de la télé pour toujours».

L'actrice lui a fait la surprise d'aller assister à un spectacle solo que donnait Tony Danza. «Je suis tellement bénie d'être témoin de la joie qui émane de lui lorsqu'il se produit», a encore commenté Alyssa Milano.

Un scénario avant-gardiste

«Madame est servie» a véritablement lancé la carrière d'Alyssa Milano, qui a eu un joli parcours d'actrice par la suite, principalement à la télévision et notamment dans «Melrose Place» ou «Charmed».

Lancée le 20 septembre 1984, la série était résolument à l'avant-garde. Un père veuf qui se met au service d'une femme d'affaires célibataire accaparée par son travail: on est loin des innombrables scénarios dépeignant la vie de familles traditionnelles américaines. Le titre anglais d'ailleurs, «Who's the Boss?» (trad: «Qui est le patron?») est encore plus parlant que le titre français.

Evidemment, la relation entre Angela Bower et son homme à tout faire a tenu en haleine les téléspectateurs pendant les 8 saisons de «Madame est servie»: outre le balai et le plumeau, Toni Micelli maniait aussi très bien le charme et sa patronne n'y était pas insensible.

40 années se sont écoulées depuis, mais le charme semble toujours opérer, en tout cas entre ceux qui furent père et fille à l'écran!