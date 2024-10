Loana a vu quelques images de la nouvelle série de Prime Video, «Culte», qui revient sur la première téléréalité française à laquelle elle a participé. La gagnante du premier Loft Story a donné ses premières impressions à Voici.

L'actrice Marie Colomb, qui ressemble à s'y méprendre à Loana à cette époque, incarne la gagnante du concours dans la série. Pour la star de 47 ans, qui n'a regardé que quelques images du show, l'expérience a été très marquante.

«Ça me fait bizarre de voir quelqu'un qui te ressemble, avec ta vie... Je ne vais pas dire que je suis fan. J'ai pleuré la première fois que j'ai vu ça. Je me revois, j'ai les images dans ma tête de ce que j'ai vécu. Je me disais: «C'est pas grave», a-t-elle récemment confié à Voici. «Mais quand j'ai vu la première fois la bande-annonce, je ne pensais pas que ça me ferait cet effet-là».

Loana a été bouleversée par les premières images de la série «Culte», qui s'intéresse à la création de Loft Story, la toute première émission de téléréalité française qu'elle a remportée en 2001.

Pour la série, Loana a vendu les droits de ses livres mais n'a pas été consultée. «Ils ne m'ont jamais demandé: Est-ce qu'on fait ça? Je n'ai même pas rencontré l'actrice qui me ressemble», a-t-elle révélé.

Résultat: un cocktail d'émotions allant de l'embarras à la nostalgie. D'autant plus que Culte ne manque évidemment pas de revenir sur la fameuse scène torride entre Loana et Jean-Edouard dans la piscine du Loft. Un rappel peu agréable pour la star.

«Tu vois une actrice et elle fait le bordel»

«Quand j'étais dans la piscine, je ne m'attendais pas à ce qu'Alexia (Laroche-Joubert – productrice) soit sur un scooter. Je vois maintenant l'arrière, les gens avec les caméras. J'étais à l'époque tellement pas soucieuse de tout ça mais il y avait une machine! Je ne savais pas que c'était comme ça», confie-t-elle.

Loana a tout de même reconnu la fidélité de la série. «Je le savais, j'ai été payée pour ça mais c'est une période de ta vie et d'un seul coup, tu vois une actrice et elle fait le bordel», a-t-elle constaté avec humour. «C'est trop fidèle d'ailleurs. Tu as la même tête, tu fais les mêmes conneries que tu voudrais effacer.»

Quant à Marie Colomb, l'ex-star de téléréalité a encore une fois des sentiments mitigés. «Je la déteste mais je trouve qu'elle me représente bien, c'est difficile. Elle me ressemble beaucoup, c'est vraiment vrai. C'est mon double!», a-t-elle admis.

«Ça a l'air assez fidèle mais après tu te dis: «J'aurais pas dû». Faire la piscine (...) Après, je me suis dit qu'il ne faut pas laisser ça dans un placard», ajoute Loana.

