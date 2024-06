Matthew Vaughn espère que son film Argylle rencontrera suffisamment de succès pour connaître des suites. Si les critiques n'ont pas été de cet avis, le réalisateur a confié à Empire que le choix du public déterminerait l'avenir du show.

Le réalisateur Matthew Vaughn a été choqué par les critiques « au vitriol» de son film Argylle.

La comédie d'espionnage, qui met en scène Bryce Dallas Howard, Dua Lipa et Sam Rockwell, a été largement descendue par la critique lors de sa sortie en février. Ses recettes au cinéma ont aussi rapporté moins de la moitié de son budget initial, ce qui pourrait saboter toute ambition de suites.

Dans une interview accordée au magazine Empire, le réalisateur de Kick-Ass a admis qu'il ne s'attendait pas à un retour aussi négatif puisque les projections tests s'étaient déroulées « fantastiquement bien».

« J'ai baissé ma garde sur Argylle, a-t-il déclaré. C'est un film amusant et agréable à regarder, ou du moins je pensais que c'était un film amusant et agréable à regarder. Nous n'avons pas fait Citizen Kane, mais bon sang, les critiques sont sorties et je me suis dit: «Attendez, qu'est-ce que j'ai fait pour offenser ces gens?» Elles étaient au vitriol. Je ne dis pas que le film est parfait, loin de là, mais je ne pensais pas qu'il était déplaisant. Ça m'a pris par surprise.»

Après avoir été « ébranlé» par les critiques, Matthew Vaughn s'est efforcé de comprendre pourquoi son film n'avait pas été bien reçu.

« J'ai même fait le tour des cinémas parce que je me suis dit que j'avais peut-être perdu le fil, a-t-il avoué. Je me gratte vraiment la tête à ce sujet, parce qu'on ne peut pas l'ignorer. Il ne s'agissait pas (seulement) de quelques mauvaises critiques.»

Le réalisateur des films Kingsman espère toujours faire un autre opus, notant qu'Argylle « marche très bien» sur Apple TV+ depuis qu'il a commencé à être diffusé en avril.

« Les gens l'apprécient. Rien ne me ferait plus plaisir que d'en faire un autre. Je reçois des textos me disant: «Wow, ces critiques étaient sacrément dures!» Plus les gens regarderont Argylle, plus nous aurons de chances d'en réaliser un autre», a-t-il déclaré, confiant.

