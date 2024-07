Robert Downey Jr. devrait devenir l'acteur le mieux pays de l'histoire du cinéma. Son nouveau rôle de Docteur Doom lui rapportera 79,5 millions de dollars sans compter les autres avantages.

Robert Downey Jr. devrait, sauf énorme surprise, devenir l'acteur le mieux payé de tous les temps.

Le nouveau rôle du comédien en tant que Docteur Doom dans les films Avengers lui rapportera un salaire de 79,5 millions de dollars. Il recevra également des paiements supplémentaires sous forme d'« escaliers de performance» qui lui donneront une part des recettes du box-office.

Parmi les autres avantages prévus dans son contrat, citons des voyages en jet privé, une sécurité dédiée et tout un « campement de caravanes» pendant le tournage. Son contrat lucratif signifie qu'il sera mieux rémunéré que tous les autres acteurs principaux de l'histoire du cinéma, y compris Bruce Willis, Tom Cruise et Will Smith, qui ont gagné le plus d'argent.

L'acteur de 59 ans était connu dans l'univers Marvel pour avoir incarné Iron-Man/Tony Stark. Le personnage a été tué dans le dernier film Avengers, et c'est donc avec surprise que son nouveau rôle de Docteur Doom a été annoncé lors du Comic Con de San Diego, lundi.

Robert Downey Jr. était déjà la star de l'univers Marvel qui gagnait le plus d'argent, avec 513,4 millions de dollars pour avoir joué dans quatre films Avengers, trois films Iron-Man et des apparitions dans L'Incroyable Hulk, Captain America: Civil War et Spider-Man: Homecoming. Le nouveau film sera tourné à Londres au début de l'année 2025.

D'autre part, cette année, Robert Downey Jr. a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans Oppenheimer. Dans son discours de remerciement, il a déclaré: « J'aimerais remercier ma terrible enfance et l'Académie, dans cet ordre. Je voudrais remercier ma vétérinaire, je veux dire ma femme Susan Downey, là-bas. J'étais un animal de sauvetage hargneux et elle m'a redonné vie. Et c'est pour cela que je suis ici.»

