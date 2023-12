Frances Sternhagen est décédée, lundi (27 nov. 23), à l'âge de 93 ans. Sarah Jessica Parker et Kristin Davis ont salué sa mémoire sur Instagram.

Sarah Jessica Parker (g.) et Kristin Davis ont salué la mémoire de Frances Sternhagen sur Instagram. Keystone

Sarah Jessica Parker et Kristin Davis ont fait leurs adieux à Frances Sternhagen.

Cette semaine, les actrices ont rendu hommage sur Instagram à leur co-star de Sex and the City, décédée lundi (27 nov. 23), à l'âge de 93 ans. L'actrice était apparue dans la série à succès de 2000 à 2002, jouant Bunny MacDougal, la belle-mère de Charlotte York, incarnée par Kristin Davis.

« C'était un privilège de vous connaître et de travailler avec vous», a écrit jeudi, Sarah Jessica Parker, qui jouait Carrie Bradshaw dans la série. « Tous ceux qui l'ont fait, je le sais, ressentent la même chose. Vous étiez un être humain et une actrice magnifique. RIP Frances Sternhagen et bon voyage. »

Quant à Kristin Davis, elle a partagé, mercredi, une photo d'elle et de sa collègue sur le tournage. « Je viens d'apprendre que la glorieuse Frances Sternhagen est décédée, a écrit l'actrice de 58 ans en légende de la photo. Elle a vécu une vie merveilleuse et bien remplie et c'est un plaisir d'avoir travaillé avec elle. Je pense à sa famille. »

La famille de Frances Sternhagen a annoncé son décès mercredi, précisant qu'elle était morte paisiblement de causes naturelles à New York. L'actrice était surtout connue pour son apparition dans la longue série télévisée Cheers dans le rôle d'Esther Clavin, la mère du personnage de John Ratzenberger, Cliff Calvin, un rôle qui lui a valu deux nominations aux Emmy.

