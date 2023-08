Dans les années 1980, quatre femmes étaient en haut de l’affiche et dominaient le monde de la mode : Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista et Christy Turlington. Apple TV+ prépare un documentaire sur ces icônes dont la sortie est prévue le 20 septembre.

La nouvelle série documentaire d'Apple TV+ qui révèlera les coulisses du succès des supermodels des années 1980 est annoncée pour le 20 septembre. Une date qui n'a pas été choisie au hasard puisqu'elle coïncide avec la prochaine Fashion Week de Milan. Apple TV+

A l’époque on les voyait partout. On les appelait les Supermodels et toutes les filles voulaient le même grain de beauté que Cindy Crawford (pour information, le crayon noir pour faire des ronds sur la joue, ça ne marche pas).

Entre fascination et admiration, ces femmes sont parvenues au sommet, se taillant une réputation et des carrières de véritables business women. Elles ont réussi à changer la perception que le monde avait des mannequins, entre aprioris et clichés, dictant leurs propres règles et renversant les jeux de pouvoir de la fashion sphère.

Apple TV+ a décidé de revenir sur les parcours de Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista et Christy Turlington, de leurs débuts jusqu’au moment où elles ont tutoyé les étoiles, via à des interviews exclusives et des images d’archives inédites qui nous immergeront dans les coulisses des défilés. Le teasing de ce documentaire en quatre parties… ne révèlent à peu près rien, mais on y voit les quatre femmes assises sur des chaises et on entend une voix off leur demander leur définition du terme « supermodel». On ne doute pas que le documentaire sera être bien plus passionnant que ces vingt premières secondes du show.

Dans tous les cas, les mannequins n’ont pas manqué de communiquer leur enthousiasme quant à ce projet commun. Linda Evangelista a expliqué sur les réseaux qu’il n’était pas uniquement question de leurs parcours en tant qu’individus mais que ce projet représentait également une célébration du pouvoir de l’amitié, des rêves et de la persévérance.

De son côté, Cindy Crawford avait confié sur son compte Instagram en 2020 déjà : « Je suis ravie de retrouver mes amies pour célébrer et examiner la façon dont les mannequins ont transcendé les perceptions et les limites du mannequinat dans l’industrie de la mode à travers le temps ».

« The Super Models » arrive le 20 septembre sur Apple TV +.