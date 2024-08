Le jeune réalisateur américano-suisse Freddy Macdonald a présenté son film «Sew Torn» à Locarno. Un thriller-comédie savoureux et ingénieux, où une couturière va s'emmêler dans ses propres fils. Rencontre.

Freddy Macdonald n'a que 24 ans, mais il a sans nul doute de l'avenir dans le cinéma. En 2021, il devenait le plus jeune réalisateur à fréquenter l'American Film Institute. Et en cette année 2024, son premier long-métrage, «Sew Torn», a eu l'honneur d'être projeté sur la Piazza Grande à Locarno.

blue News a vu le film pour vous Sew Torn/ Freddy Macdonald Barbara est coincée dans son passé. Elle a promis à sa mère défunte de garder le magasin de couture familial ouvert, mais elle est au bord de la faillite. Un jour, la couturière tombe par hasard sur un deal de drogue qui a mal tourné. Elle a trois options: Commettre le crime parfait, appeler la police ou repartir comme si elle n'avait rien vu. Le film va développer ces trois possibilités et nous emmener dans des dénouements tous plus catastrophiques les uns que les autres. Originale et créative, Barbara est une véritable super-héroïne dont le super-pouvoir est... son fil à coudre! On se prend au jeu immédiatement, dans un thriller aussi haletant que drôle. Et forcément, le spectateur ne perd jamais le fil! Notre note: 8/10

«Pour entrer à l'université, j'ai dû réaliser un court-métrage. Le thème du concours d'admission était de raconter un changement de coeur, un personnage qui doit prendre une décision importante», relate le jeune homme, qui a grandi entre la Suisse et les Etats-Unis.

Freddy Macdonald travaille avec son père, Fred, et tous deux sont passionnés de l'univers des frères Cohen. Ils imaginent alors une intrigue typique des films de l'illustre fratrie: un deal de drogue qui tourne mal, une mallette remplie d'argent qui traîne à proximité et une personne qui passe là par hasard.

L'originalité: la personne en question est une couturière, une sorte de super-héroïne qui manie le fil avec génie. Elle est capable de réaliser des montages incroyables, avec quelques bobines et beaucoup d'astuce.

Dotés d'un «esprit technique», comme il aime le dire, le réalisateur et son père ont imaginé eux-mêmes les montages fous de leur personnage. Et ils les ont également testés, pour être sûrs qu'ils fonctionnent.

Sew Torn Le jeune réalisateur Freddy Macdonald répond aux questions de blue News à Locarno. Photo: blue News Dans le film, Eve Connolly incarne Barbara, une couturière coincée dans son passé. Photo: Sew Torn/ Freddy Macdonald Confrontée à un deal de drogue qui a mal tourné, Barbara a trois choix possibles: appeler la police, le crime parfait ou repartir comme si de rien n'était. Photo: Sew Torn/ Freddy Macdonald Les différents choix que va faire la couturière vont avoir des issues différentes et tragiques. Photo: Sew Torn/ Freddy Macdonald Sew Torn Le jeune réalisateur Freddy Macdonald répond aux questions de blue News à Locarno. Photo: blue News Dans le film, Eve Connolly incarne Barbara, une couturière coincée dans son passé. Photo: Sew Torn/ Freddy Macdonald Confrontée à un deal de drogue qui a mal tourné, Barbara a trois choix possibles: appeler la police, le crime parfait ou repartir comme si de rien n'était. Photo: Sew Torn/ Freddy Macdonald Les différents choix que va faire la couturière vont avoir des issues différentes et tragiques. Photo: Sew Torn/ Freddy Macdonald

Le court-métrage a atterri entre les mains d'un producteur et est même remonté jusqu'à Joel Cohen, qui a invité Freddy Macdonald à prendre un café: «J'étais terrifié, parce que je me disais qu'on avait volé tout le concept du film 'No country for old men'. Mais Joel était incroyable, il m'a dit que je devais faire un long-métrage, et c'est là que nous avons décidé d'explorer les choix de Barbara», raconte le réalisateur.

La Suisse, un décor idyllique pour un thriller

Attaché à la Suisse, qui est le pays de sa mère, Freddy Macdonald a décidé d'y situer l'action de son film. On reconnaît notamment Vättis et Bad Ragaz: «Où que vous posiez votre caméra, c'est d'une beauté à couper le souffle», relate l'auteur de «Sew Torn», soulignant aussi que l'accueil d'une équipe de tournage est bien plus chaleureux dans un petit village helvétique plutôt qu'à Los Angeles.

Quant au rêve le plus cher de Freddy Macdonald pour la suite? Il est simple: «Continuer à faire des films!»