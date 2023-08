On connaîtra samedi le Léopard d'or, choisi par le jury présidé par l'acteur français, Lambert Wilson. Ce comédien à la filmographie foisonnante joue aussi dans «5 Hectares», une comédie dévoilée en première mondiale au bord du lac Majeur.

L'acteur français Lambert Wilson préside le jury du Festival du film de Locarno. Il y a aussi présenté une comédie hors compétition dans laquelle il joue. ATS

Lambert Wilson a incarné à l'écran des figures françaises emblématiques comme le général de Gaulle ou le commandant Cousteau. On l'a aussi vu jouer dans des comédies populaires comme la «Boum 2» – avec Sophie Marceau -, qui l'avait révélé au grand public ou dans des blockbusters américains tels que"Matrix» où il endosse le costume du Mérovingien.

A Locarno, il porte le costume de président du jury pour les films en compétition internationale, dont on connaîtra le classement samedi. «J’ai eu le trac de me retrouver face à un jury très connaisseur. Je ne suis pas dictatorial, mais plutôt un organisateur», a-t-il dit sur les ondes du 12:45 de la RTS/TV jeudi.

«Est-ce que cela fait du cinéma?»

«Nous ne sommes pas là pour dire: 'Il faut parler des femmes, des minorités, de la guerre'. Non.» Le mot d’ordre pour le comédien de 65 ans, c'est: «Est-ce que cela fait du cinéma? Du cinéma d’exception, exigeant ou divertissant.»

«Ce qui me passionne dans le cinéma, c’est ce qu’on présente ici (ndlr: à Locarno). Parfois, c’est frustrant parce que l’on se dit: 'je ne veux faire que ça'. Mais ces propositions venant de metteurs en scène auteurs, elles sont rares. Elles arrivent un peu par hasard», souligne l'acteur devant les caméras de la RTS.

Il cite par exemple «Des hommes et des dieux» de Xavier Beauvoir, tourné en 2010 et qui revient sur l'assassinat des moines de Tibhirine pendant la guerre civile en Algérie à la fin des années 1990. «Un tout petit film au départ, qui a eu finalement connu une grande carrière en salle comme dans les festivals», a-t-il relevé.

«Besoin de quelqu’un comme moi»

«J’espère qu’un de ces artistes aura à nouveau besoin de quelqu’un comme moi», conclut-il.

Lambert Wilson joue également dans un film, présenté à Locarno hors compétition et intitulé «5 Hectares». Dans cette comédie réussie, on suit les périples d'un homme établi, qui, après avoir acheté cinq hectares de terre limousine, part à la recherche d'un tracteur, quitte à mettre en péril sa carrière et son couple.

Écrit et réalisé par Émilie Deleuze, «5 Hectares» est co-écrit par Marie Desplechin. Le film sortira en France le 13 décembre.

bu, ats