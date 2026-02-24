  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Cinéma Une 51e cérémonie des César pleine de suspense

ATS

24.2.2026 - 10:36

La 51e cérémonie des César prévue jeudi s'annonce ouverte après une année compliquée pour le cinéma français en termes de fréquentation, même si plusieurs films d'art et essai ont tiré leur épingle du jeu. «Nouvelle Vague» est en tête des nominations.

Claes Bang, acteur danois qui interprète le rôle de Johan Otto von Spreckelsen, l'architecte consumé par le chantier pharaonique de l'Arche, est nommé pour le César du meilleur acteur.
Claes Bang, acteur danois qui interprète le rôle de Johan Otto von Spreckelsen, l'architecte consumé par le chantier pharaonique de l'Arche, est nommé pour le César du meilleur acteur.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.02.2026, 10:36

Le long-métrage de l'Américain Richard Linklater est en lice dans dix catégories, parmi lesquelles meilleur film et meilleure réalisation.

Déclaration d'amour au mouvement qui révolutionna le cinéma à la fin des années 1950, ce film tourné en noir et blanc fait revivre plusieurs figures mythiques du cinéma français comme Jean-Luc Godard, François Truffaut ou Jean-Paul Belmondo.

Richard Linklater, figure du cinéma indépendant américain ("Boyhood», la trilogie «Before"), y suit les premiers pas du réalisateur sur le tournage d'"A bout de souffle», chef-d'oeuvre du 7e art tourné en 1959 en 20 jours et avec une ébauche de script.

Pour son premier rôle au cinéma, Guillaume Marbeck, qui joue le jeune Godard, est nommé pour le César du meilleur espoir masculin.

Trois autres films suivent avec huit nominations et abordent la cérémonie de jeudi à l'Olympia qui sera animée par le sociétaire de la Comédie française Benjamin Lavernhe.

Carrey distingué

«L'Attachement», de Carine Tardieu, permet notamment à Valeria Bruni Tedeschi et Pio Marmaï d'être nommés respectivement pour les César de la meilleure actrice et du meilleur acteur.

«Dossier 137»: accident ou bavure? La police des polices enquête.

«Dossier 137»: accident ou bavure? La police des polices enquête.

«Dossier 137» sort le 19 novembre au cinéma. Monté comme un thriller, il nous plonge dans une passionnante enquête de l'IGPN, la police des polices. Rencontre avec le réalisateur, Dominik Moll.

17.11.2025

Dominik Moll pour «Dossier 137», une enquête de la police des polices sur une bavure policière en marge d'une manifestation de «gilets jaunes», a également été plébiscité par les professionnels (meilleure réalisation et meilleur film notamment), tout comme «L'Inconnu de la Grande Arche», de Stéphane Demoustier.

Ce film, sur le destin méconnu de l'architecte danois qui conçut ce bâtiment emblématique du quartier d'affaires de La Défense dans les années 1980, a décroché de nombreuses nominations dans les catégories d'interprétation.

Claes Bang, acteur danois qui interprète le rôle de Johan Otto von Spreckelsen, l'architecte consumé par le chantier pharaonique de l'Arche, est nommé pour le César du meilleur acteur.

Trois autres acteurs du film le sont pour celui du meilleur second rôle: Swann Arlaud, qui incarne l'architecte français Paul Andreu, Xavier Dolan en conseiller culture du président de la République, et Michel Fau en François Mitterrand monarque bâtisseur.

Plusieurs personnalités sont attendues tout au long la cérémonie, à commencer par l'acteur canado-américain Jim Carrey, qui recevra un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.

Dubosc à l'honneur?

Le réalisateur canadien David Cronenberg ("La Mouche», «Les Promesses de l'ombre"), 82 ans, est annoncé parmi les personnalités choisies pour remettre un trophée, tout comme Isabelle Huppert, Golshifteh Farahani ou encore Pierre Lottin (lui-même nommé pour le meilleur second rôle dans «L'Étranger» de François Ozon).

La cérémonie pourrait aussi couronner l'Iranien Jafar Panahi, dont le long-métrage «Un simple accident» est nommé dans la catégorie meilleur film.

Ce manifeste contre l'arbitraire et la violence de la République islamique, tourné clandestinement en Iran, a déjà remporté la Palme d'or à Cannes et est nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur film international et meilleur scénario original.

Franck Dubosc: « Quand on essaie d'être aimé par le plus grand nombre, on s'oublie soi-même»

Franck Dubosc: « Quand on essaie d'être aimé par le plus grand nombre, on s'oublie soi-même»

Franck Dubosc nous parle de son 3ème long-métrage en tant que réalisateur: «Un ours dans le Jura». Entre thriller et comédie, on y découvre l'histoire d'un couple banal qui s'empêtre dans une sombre affaire criminelle.

17.12.2024

Jafar Panahi a été condamné à un an de prison dans son pays en fin d'année dernière pour des «activités de propagande». Il a malgré tout annoncé son intention d'y rentrer après sa tournée internationale pour promouvoir son film et le défendre aux Oscars.

La répression des manifestations de janvier contre le pouvoir a fait au moins 7000 morts en Iran, selon des ONG de défense des droits humains basées à l'étranger.

Enfin, les César 2026 pourraient mettre à l'honneur l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français dont c'est la première nomination à 62 ans: Franck Dubosc, qui concoure pour le prix du meilleur scénario original pour son film «Un ours dans le jura».

Les plus lus

La pénalisation du mariage pourrait disparaître – Qui paiera plus d'impôts à l'avenir?
«Tout est mort» - Donald Trump exproprie des Américains !
Un ex instructeur de l'ICE alerte: «Cela devrait inquiéter tout le monde»
Un couple de millionnaires zurichois a perçu des aides sociales pendant 10 ans!
Les médaillées d’or déclinent l’invitation de Donald Trump
L'ambassadeur US a ignoré une convocation, la France va sévir