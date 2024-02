Une septantaine d'armes saisies chez Alain Delon!

La gendarmerie a perquisitionné le domicile de l'acteur à Douchy, en France, dans le cadre des tensions entre les enfants Delon, apprend-on dans «Le Parisien». Selon un communiqué du procureur de Montargis, Alain Delon ne possédait aucune autorisation pour détenir la septantaine d'armes trouvées chez lui.

Alain Delon à Cannes en 2019. KEYSTONE

Armes de tir ou armes de collection, toutes ont été confisquées par la gendarmerie, dévoile le journal «Le Parisien». Pas moins de 72 armes à feu et plus de 3000 munitions ont été saisies lors d'une perquisition la semaine dernière au domicile d'Alain Delon à Douchy-Montcorbon (Loiret), a annoncé mardi le parquet de Montargis, cité par l'AFP.

L'acteur âgé de 88 ans, gravement malade, ne «bénéficiait d'aucune autorisation lui permettant de détenir une arme à feu», souligne le procureur de la République de Montargis, Jean-Cédric Gaux, dans un communiqué.

La perquisition a eu lieu jeudi dernier à la suite d'un signalement du juge des tutelles le 8 février: le mandataire chargé de la protection judiciaire d'Alain Delon a constaté lors d'une visite que l'acteur possédait une arme à feu, explique le magistrat.

De plus, il a été «constat(é) l'existence d'un stand de tir dans la propriété» lors de la perquisition, note Jean-Cédric Gaux. Une enquête pour dépôt d'arme illicite, acquisition et détention illicite d'arme de catégorie A, B et C a été ouverte.

Depuis fin janvier, l'acteur, affaibli, est placé sour le régime de sauvegarde judiciaire. La justice a désigné un mandataire judiciaire chargé d'assister Alain Delon dans son suivi médical, au coeur d'un conflit entre les trois enfants de l'acteur.

Interrogé par nos confrères du «Parisien», l'avocat d'Hiromi Rollin, quant à lui, confie: «Ma cliente est très inquiète de savoir qu’Alain Delon est gardé sans traitement médical avec des armes à proximité».

Par ailleurs, le monument du cinéma français aurait lui-même déclaré à un médecin généraliste: «Je veux mourir, la vie est finie».

«Mes frères se croient au Far West»

La découverte des armes à feu vient confirmer les propos tenus par Anouchka Delon dans une longue interview récemment accordée au magazine «Elle».

La fille de l'acteur déclarait: «Bien qu'Anthony et Alain-Fabien sachent que je déteste les armes -c'est le truc de mon père, d'une virilité d'un autre âge, il en a toute une collection- ils se baladent armés dans la maison. Mes frères se croient au Far West».

Anthony, comme à son habitude désormais, n'a pas tardé à lui renvoyer la balle: «Tu as passé l’été à tirer au Glock avec ton chouchou, ex-GIGN et chef de la sécurité de Douchy, pour enfin ramener le pistolet chez toi à Genève en souvenir de papa», a-t-il répondu.