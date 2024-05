Violemment attaquée sur les réseaux, Hoshi riposte

Voilà quatre ans que la chanteuse Hoshi subit harcèlement et menaces de mort via les réseaux sociaux, en raison de son orientation sexuelle. Lasse, elle a publié sur Instagram une série des messages haineux reçus, affichant l'identité de certains de leurs auteurs, qu'elle a pu facilement identifier.

La chanteuse et compositrice Hoshi, le 11 février 2022 à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt

La Rédaction de blue News Valérie Passello

«Si seulement j'étais Dieu. Une chance d'éradiquer ces mer*es de la terre comme des insectes», «Un hélicoptère avec une mitrailleuse», «Vous allez tous mourir avec vos trous de balle»: les commentaires sont violents et font froid dans le dos. Et ce ne sont que quelques exemples: il y en aurait eu en tout cas un millier dans ce goût-là.

Ils ont été postés en réaction à une photo que la chanteuse Hoshi a publiée, où on la voit brandir le drapeau arc-en-ciel à l'issue de son concert au festival Papillon de Nuit en Normandie, avec cette légende: «On est le 17 mai et c’est la journée mondiale contre les LGBTphobies».

Photo prise à l'issue d'un concert où Hoshi a brandi le drapeau arc-en-ciel. Sur Instagram, la chanteuse a commenté: «On est le 17 mai et c’est la journée mondiale contre les LGBTphobies». Capture d'écran Instagram/

Ce n'est pas la première fois que l'artiste subit un tel harcèlement. Mais cette fois, elle riposte publiquement. Reprenant dans une story Instagram quelques-uns des messages reçus, elle affiche la vraie identité de leurs auteurs. «En tout cas en faisant quelques recherches sur certains qui font de la 'Provocation au terrorisme', c'est plutôt facile de remonter jusqu'à eux grâce à leurs réseaux, puisqu'ils ne se cachent plus», indique Hoshi.

La chanteuse ajoute: «Tout ça pour dire que ces gens existent. Ce ne sont pas des faux comptes.Ils sont dangereux et on peut les retrouver facilement et rapidement».

Que faire en cas de cyberharcèlement? Le site de la Prévention Suisse de la Criminalité vous donne de nombreux renseignements utiles et contacts en cas de cyberharcèlement

Pro Juventute peut également apporter aide et conseils Montre plus

Elle termine par un commentaire manifestement désabusé à propos des autorités françaises: «Si jamais les ministres de notre Pays réagissent enfin, prévenez-moi, on ne sait jamais».

Un baiser qui a mis le feu aux poudres

En 2020, Hoshi a embrassé une danseuse sur scène aux Victoires de la musique, afin de «lancer un message fort» contre l'homophobie. Depuis, elle essuie régulièrement des vagues de haine en ligne.

La chanteuse et compositrice Hoshi, de son vrai nom Mathilde Gerner et sa compagne Gia Martinelli à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, le 14 février 2020

Hoshi a même saisi la justice pour se défendre. En juin 2023, un internaute de 21 ans a écopé d'une peine de huit mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, pour avoir harcelé l'interprète de «Ta marinière», à qui il a en outre dû verser 5000 euros de dommages et intérêts.

«J'ai trop peur de sortir toute seule»

Il y a un an, Hoshi était l'invitée de Faustine Bollaert dans l'émission «Ça commence aujourd'hui». Elle y a décrit la manière dont les harceleurs s'y prennent: «Ils créent des raids contre moi. Ils viennent en masse, en meute, ils s'organisent et viennent à des moments précis. Du coup, tu reçois 500 messages en même temps».

Elle mentionne aussi des montages photo ou vidéo où sa tête a été «collée» sur des personnes se faisant agresser ou tuer.

Régulièrement menacée de mort, l'artiste a dû aller jusqu'à déménager pour se protéger, elle et sa compagne, des assauts de ses détracteurs. «Depuis trois ans, j'ai trop peur de sortir toute seule», confie-t-elle.