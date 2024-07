Le chanteur français Eddy de Pretto a ouvert les feux sur la grande scène lors de la 2ème soirée du Paléo cuvée 2024. Sous un soleil radieux, l'artiste a conquis la foule, avec ses textes ciselés et résolument contemporains.

N'en déplaise aux vieux «boomers», le monde change. La mutation est en marche. Les questions de genre, d'orientation sexuelle, la santé mentale, la singularité, la liberté de choix, occupent aujourd'hui le devant de la scène. Et parmi ceux qui tiennent la barre pour amorcer le virage, il y a Eddy de Pretto.

«Suis-je une vieille boomeuse?» C'est la question qui me vient lorsque l'artiste se met à parler de son psy, du fait que l'on devrait tous entretenir sa santé mentale autant que sa santé physique, avant d'entonner le titre «Être biennn»...

Avec son look qui fait penser à un sage petit écolier anglais -avec un je ne sais quoi d'un peu plus dark, quand même- Eddy de Pretto lâche des phrases dures, mais poétiques. «Sur l'impression du pire, les comptes à rebours, sur les semblants de paix qui comptent pour du beurre, sur les fêtes de trop, la mort sans retour, sur tout c'qui nous sépare, j'irai crasher mon coeur».

L'homme est si singulier que, justement, il sort du lot. Et c'est ce qu'il aime, il le confesse: être sur scène, c'était son rêve, c'est devenu son bonheur. La grande scène de Paléo, il l'a pour lui tout seul aujourd'hui, puisqu'il chante sur une bande pré-enregistrée par ses musiciens. Ça aussi, c'est typique de l'époque que l'on vit.

Le voilà qui propose au public de laisser de côté les galères et les soucis, le temps du concert. Je ne sais toujours pas si je suis une vieille boomeuse, mais la perspective me séduit au moins autant que tous les festivaliers massés sur la plaine de l'Asse.

Eddy de Pretto chante «Kid», un énorme tube sorti en 2018. Puis il salue le fait que son texte, qui dénonce une «virilité abusive», soit étudié dans les écoles. Il embraye avec «Parfaitement», plaidant pour un parcours de vie différent des schémas établis: «Je n'serais jamais assez par rapport à toutes tes envies. Mais tu vois, c'est aussi joli», sourit-il.

Puis, celui qui a été la cible d'un déferlement de haine et d'attaques homophobes sur les réseaux sociaux, termine son concert tout amour, avec «Love'n'Tendresse». Au final, ce que chante Eddy de Pretto, c'est la tolérance. Tous azimuts. Boomers inclus. Des textes qui vont droit au coeur d'une génération qui a, avant tout et surtout, besoin d'amour, de reconnaissance et de paix.

Sa voix identifiable entre mille chante à la croisée des mondes et des époques et nous amène un peu de love et de tendresse, à tous. Finalement, c'est ce qu'il nous restera.