Le trio de compositeurs Diego, Nora et Lionel Baldenweg écrivent l'histoire pour la Suisse: ils ont décroché deux nominations aux World Soundtrack Awards. Verdict le 16 octobre à Gand (Belgique).

Nora, Diego et Lionel Baldenweg cartonnent! KEYSTONE

ATS

La fratrie Baldenweg a signé la musique du film «In the Land of Saints and Sinners» (2023), de Robert Lorenz, un thriller dans l'Irlande des années 1970. C'est la première fois que des Suisses sont nominés aux World Soundtrack Awards (WSA), en plus dans deux catégories «Découverte de l'année» et «Choix du public».

Ils font partie d'une sélection relevée aux côtés de Hans Zimmer ("Dune 2"), Anthony Willis ("Saltburn") ou Jerskin Fendrix ("Poor Things"). Leur musique de film avait déjà été retenue aux Movie Music UK Awards au début de cette année.

Ils cartonnent aussi dans la publicité. La nouvelle campagne de Suisse Tourisme, avec Mads Mikkelsen et Roger Federer, accompagnée de la chanson «Falling for Autumn», bat des records: le clip a déjà été visionné plus de sept millions de fois en une semaine.

Les World Soundtrack Awards, souvent qualifiés de «petit frère des Oscars», sont souvent considérés comme les récompenses de musique de film les plus prestigieuses dans le monde. Ces prix ont été créés en 2001.

vf, ats