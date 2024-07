En pleine forme sur la scène du lac, Lenny Kravitz a donné un show digne de son image d'icône vivante. Pour parler de cette grand-messe pop-rock, le langage ne peut qu'être emprunté à la religion. blue News a suivi -avec ferveur- le concert pour vous.

Lenny Kravitz a envoûté le public montreusien. MJF/Marc Ducrest

La clameur des fidèles massés sur la Place du marché, puis l'apparition. Il est là, Lenny Kravitz, surgissant de la lumière, exactement comme on l'imaginait. Lunettes noires vissées sur le nez et tout de cuir vêtu, celui qui a fêté ses 60 ans le 26 mai dernier n'a rien perdu de sa superbe. Ni de son look d'ailleurs.

Tel un messie, il interpelle la foule d'emblée, avec le titre musclé: «Are you gonna go my way?» (Trad: Suivras-tu mon chemin?). À voir l'engouement du public, on peut répondre par l'affirmative: les brebis semblent prêtes à suivre leur berger, obéissant allègrement aux injonctions hurlantes des guitares. Et certaines arrivent de loin pour l'événement.

Puis soudain, entre deux chansons, Lenny Kravitz prend la parole. Silence religieux dans l'assemblée: ce que va dire l'icône ne pourra qu'être parole d'évangile. Et l'on n'est pas déçu. L'artiste salue la communion du public, le fait de ne faire qu'un pour célébrer, s'aimer, s'aider. L'essentiel, quoi.

Puis il explique: «Je ne cherche pas à faire des tubes ou des succès, Dieu a mis la musique en moi, je joue ce que je reçois. Mais à chaque fois, j'ai la chance que vous soyez au rendez-vous!»

Liesse générale, un prédicateur n'aurait pas fait mieux.

Une pensée pour Claude Nobs

Sous le charme, la foule ne se fait pas prier pour chanter avec son idole: Lenny Kravitz lui tend le micro pour un «Stillness of heart» des plus émouvants.

Et même si l'auteur-compositeur-interprète a sorti un nouvel album récemment («Blue electric light»), il offre un concert grandiose, sans omettre ses plus grands succès. La scène a beau être grande, on ne voit que lui. Dans ses gestes, dans ses postures, dans ses déplacements, l'homme transpire le charisme. Celui des toutes grandes stars.

Et pour en ajouter au divin, il rend hommage à Claude Nobs, fondateur du Montreux Jazz Festival, décédé en 2013. Il raconte une soirée inoubliable qu'il a passée jadis au «Panthéon» montreusien, en compagnie de Claude Nobs et de Quincy Jones. «Il m'ont mis au lit! Ces deux-là ne dormaient jamais», sourit-il.

De tube en tube, le show s'égrène comme un chapelet: on ne voit pas le temps passer. Pas de doute, c'était un concert mythique, un brin mystique, aussi.