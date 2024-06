Dans les années 2000, la chanteuse Nicole Scherzinger hypnotise la planète entière avec les tubes entraînants de son groupe et ses danses endiablées. Qu’a fait la star depuis la séparation des filles? On fait le point.

Nicole Scherzinger La chanteuse Nicole Scherzinger pose pour les photographes à son arrivée aux British Fashion Awards dans le centre de Londres, lundi 2 décembre 2019. (Photo par Joel C Ryan/Invision/AP) Photo: KEYSTONE Dans cette image fournie par ABC, Nicole Scherzinger et son partenaire Derek Hough posent avec leurs trophées après avoir dominé tout au long de la 10e saison de l'émission à succès d'ABC «Danse avec les Stars» et battu le médaillé d'or olympique Evan Lysacek pour remporter la couronne mardi soir 25 mai 2010. (AP Photo/ABC - Kelsey McNeal) Photo: KEYSTONE Les Pussycat Dolls, de gauche à droite, Melody Thornton, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Nicole Scherzinger, Jessica Sutta et Kimberly Wyatt sont photographiées à New York le 11 octobre 2005. (AP Photo/Jim Cooper) Photo: KEYSTONE

De «I dont need a man» à «Buttons» en passant par «Dont Cha», Nicole Scherzinger a conquis le monde entier grâce à son talent et à sa présence scénique. Chanteuse et danseuse hors pair, elle est rapidement devenue l’image du groupe «The Pussycat Dolls», attirant toute l’attention à elle. Eh oui, il semblerait que les fées qui se sont penchées sur son berceau ont particulièrement bien fait leur job !

Mais en 2010, elle finit par quitter ses consœurs et tente l’aventure d’une carrière solo en sortant trois albums.

L’amour et Nicole: de sa rupture avec Hamilton au conte de fée

On entend beaucoup parler d’elle pendant sa relation amoureuse avec le champion de F1 Lewis Hamilton de 2007 à 2015, une relation aux goûts de montagnes russes qui se terminera par une perte de vitesse fatale avant d’atteindre la ligne d’arrivée. Drapeau rouge donc puisque les amoureux se seraient séparés pas moins de quatre fois avant de rompre définitivement leurs fiançailles. Les raisons? Des carrières difficilement conciliables, l’un et l’autre étant en permanence aux quatre coins du monde.

C’est sur le tournage de l’émission spéciale célébrités de «The X Factor» qu’elle fait la rencontre de l’ancien rugbyman, aujourd’hui mannequin, Thom Evans. Depuis leur coup de foudre en 2019, les deux stars semblent filer le parfait amour. Il suffit de suivre le compte Instagram de Nicole pour se rendre compte que ces deux-là s’entendent comme larrons en foire.

Nouvel espoir?

En 2019, une tournée semble se dessiner pour les anciennes membres du groupe des Pussycat Dolls. Fausse joie ! En 2022, Nicole informe ses fans que le projet est annulé, c’est la déception. Pour autant, la chanteuse continue de se produire sur scène et son déhanché n’a rien perdu de son énergie. La preuve en images!

A 45 ans, elle est également une actrice reconnue et a été nommée aux Laurence Olivier Awards pour son rôle de Norma Desmond dans la pièce «Sunset Boulevard». Elle a évoqué dans la presse la pression d’Hollywood et la problématique de l’âgisme, avouant qu’il est difficile d’obtenir des rôles à son âge. Pourtant, quand on a ses compétences, on a du mal à imaginer que ce soit aussi compliqué.