Placement de personnel Adecco progresse sur tous les fronts au 4e trimestre

ATS

25.2.2026 - 08:18

Le géant du placement de personnel Adecco a enregistré un chiffre d'affaires en hausse au quatrième trimestre 2025. La rentabilité s'est aussi fortement améliorés.

ATS

Keystone-SDA

25.02.2026, 08:18

25.02.2026, 08:20

Entre octobre et fin décembre, le chiffre d'affaires d'Adecco a progressé de 1% par rapport à la même période de l'an dernier à 5,9 milliards d'euros, indique mercredi le groupe zurichois dans un communiqué.

Le résultat d'exploitation (Ebita) ajusté s'est inscrit à 225 millions, en hausse de 20%. La marge afférente est passée de 3,2% à 3,8%. Au final, le bénéfice net s'est établi à 88 millions contre 73 millions sur la même période de 2024.

Le chiffre d'affaires présenté correspond aux attentes des analystes contactés pour le consensus AWP. L'Ebita ajusté, estimé à 220 millions, dépasse les attentes. Le bénéfice net, en revanche, attendu à 102 millions, se situe en dessous.

Pour le premier trimestre 2026, Adecco s'attend à une marge brute et des frais généraux et administratifs, hors éléments exceptionnels, globalement stables par rapport au trimestre précédent.

