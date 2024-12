Une nouvelle convention collective de travail (CCT) a été conclue en Valais pour la branche de la construction métallique. Elle prévoit une augmentation des salaires réels et des salaires minimaux ainsi que des mesures favorisant notamment un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Les apprentis bénéficieront également de cette CCT.

La nouvelle CCT sera valable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 (photo symbolique). ATS

ATS

La CCT sera valable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029, ont indiqué mardi les partenaires sociaux (Unia, SCIV et Metaltec VS) dans un communiqué. Environ 3250 salariés répartis dans plus de 120 entreprises sur tout le territoire du canton bénéficieront des avancées négociées, précisent-ils.

Au 1er janvier 2025, tous les salaires mensuels inférieurs à 6000 francs brut seront augmentés de 1,5%. Ce qui représente une augmentation de 85 francs par mois sur un salaire moyen. Grâce à l'augmentation du salaire plafonné à 6000 francs bruts (jusqu'à présent 5900 francs), «davantage de collaborateurs profitent ainsi de l'augmentation de salaire convenue dans cette branche», écrivent-ils.

Congé paternité de 10 jours à 100%

Par ailleurs, les salaires horaires minimaux seront augmentés dans une fourchette allant de 40 à 75 centimes. «Ces augmentations des salaires minimaux sont importantes dans le cadre des mesures d'accompagnement pour protéger les salariés et les entreprises de pratiques de dumping», soulignent les partenaires sociaux. L'indemnité pour les repas est augmentée de deux francs pour passer à 20 francs.

En octroyant 30 jours de vacances à partir de 55 ans au lieu de 57 ans et en payant le congé paternité de 10 jours à 100% (au lieu de 80%) les salariés peuvent par ailleurs bénéficier d'une amélioration de l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie, ajoute-t-on.

Enfin, dans le but d'améliorer leur intégration et leur identification à leur activité professionnelle, les apprentis seront également intégrés au champ d'application de la CCT.

sj, ats