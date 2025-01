La Suisse a enregistré un niveau inédit de créations d'entreprises l'an passé, principalement dans les secteurs de l'artisanat, du conseil et de l'immobilier. Les cantons de Fribourg, de Vaud et du Valais ont été particulièrement actifs dans le domaine.

La Suisse a enregistré un niveau inédit de créations d'entreprises l'an passé, principalement dans les secteurs de l'artisanat, du conseil et de l'immobilier. (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA, lp, ats ATS

Le nombre d'entreprises nouvellement créées a augmenté en 2024 pour battre le record de l'année précédente. Le registre du commerce suisse a comptabilisé 52'978 nouvelles entités inscrites, en hausse de 2,6%, ont indiqué la plateforme en ligne STARTUPS.CH et l'institut IFJ pour les jeunes entreprises.

C'est surtout le retour en force du marché des cryptomonnaies qui a donné de l'élan aux start-up. Sur le plan régional global, la Suisse romande reste sur la voie de la croissance, tandis que le canton de Zurich a connu une évolution solide, comme à son habitude. Le secteur devrait continuer à se développer positivement en 2025.

Taux stimulants

Les taux d'intérêt modérés ont aussi donné un coup de pouce aux jeunes entrepreneurs. «La demande dans l'artisanat, l'immobilier et la construction est élevée, ce dont profitent des artisans pour se lancer dans l'aventure de l'indépendance», note Michele Blasucci, fondateur et directeur de STARTUPS.CH, cité dans le communiqué.

Dans l'artisanat et le commerce, le nombre de nouvelles inscriptions a grimpé de près d'un cinquième, de même pour le domaine de l'immobilier. Comme par le passé, la plupart des entreprises ont été créées dans les secteurs de la consommation et du commerce ainsi que de l'informatique, avec des parts respectives de 11 et 9%.

Fribourg devant

Dans le détail, la croissance se manifeste dans presque toutes les régions. C'est surtout en Suisse romande que le nombre de jeunes entreprises a augmenté (+6,4%), tandis que le canton de Zurich, fort économiquement et largement diversifié en termes de secteurs, affiche une solide progression d'environ 1,2%.

Au-delà, avec des hausses respectives de 11,5% et 10,7%, les cantons de Fribourg et du Valais figurent parmi les champions de la création d'entreprises, suivis par Zoug (+6%), Vaud (+5,5%) et St-Gall (+5,1%). La Thurgovie (-7,6%), Bâle-Ville (-4,9%) et Lucerne (-3%) ont par contre enregistré une contraction.

Si le nombre de nouvelles inscriptions a stagné dans le nord-ouest de la Suisse, «cela est notamment dû à la force du franc suisse et à la contraction de l'économie allemande, avec laquelle le nord-ouest de la Suisse, en particulier, est étroitement lié sur le plan commercial», constatent encore les organismes.