La Fondation du Château de Grandson et la Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) lancent une démarche participative pour le réaménagement des espaces extérieurs du château en 2025. Les habitants de Grandson, de 13 à 103 ans, sont invités à s'inscrire jusqu'au 1er septembre 2024 pour participer au «MiniPublic», un groupe de 20 personnes tirées au sort qui contribueront directement au projet.

Les Grandsonnois sont invités à participer à l'aménagement des parcs du château via un tirage au sort (archives). ATS

La démarche participative s'inscrit dans un concours réunissant trois équipes pluridisciplinaires, chacune pilotée par un bureau d'architectes-paysagistes. Grâce à cette initiative, les recommandations des habitants de Grandson seront transmises au jury du concours et pourront ainsi être intégrées dans la conception finale des aménagements extérieurs, indique un communiqué publié mardi.

Une séance d'information publique aura lieu le 3 septembre à 19h00 à la salle des Quais à Grandson, suivie du tirage au sort du MiniPublic. Les membres sélectionnés participeront à deux ateliers les 14 septembre et 7 décembre, où ils échangeront avec les équipes en charge du projet

Cette initiative permet aux Grandsonnois de participer à la définition de l'avenir d'un site patrimonial majeur. Les participants du MiniPublic recevront une indemnité de 160 francs

«Château de Grandson 2026» est un projet de restauration patrimoniale et de renouveau muséal qui vise à replacer l'édifice dans le paysage culturel et touristique helvétique. Ce projet d’envergure, dont les investissements totaux s’élèvent à de plus de 50 millions de francs, est mené par la fondation propriétaire du château, la Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) et la Fondation du Château de Grandson, exploitante du monument.

Le château reste ouvert au public pendant toute la durée de ce projet grâce à des visites guidées, des ateliers et des événements qui permettront d’apprécier l’ampleur des travaux.

nt, ats