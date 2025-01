Les Services industriels de Genève (SIG) vont maintenir des tarifs annuels fixes pour l'électricité photovoltaïque produite par les producteurs indépendants, malgré une légère adaptation à la baisse de 11% en 2025. Objectif: leur offrir de meilleures conditions de rentabilité et encourager le développement du solaire.

SIG va maintenir des tarifs de reprise valables toute l'année pour les producteurs indépendants d'électricité solaire (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA, nt, ats ATS

Les panneaux solaires se multiplient sur les toits. En 2024, plus de 1000 nouvelles installations ont été posées dans le canton. Pour maintenir cette dynamique, il faut que les particuliers puissent revendre leur électricité aux distributeurs à des prix attractifs, relève SIG jeudi dans un communiqué.

La prochaine réglementation fédérale risque de changer la donne. A partir de 2026, les distributeurs pourront proposer des tarifs de reprise alignés sur les prix du marché de l'électricité adaptés tous les trois mois.

Plusieurs distributeurs ont déjà anticipé ces nouvelles mesures au risque de rendre plus incertaine pour les producteurs la rentabilité de leur installation. SIG ne souhaite pas s'engager dans cette voie, mais a décidé de continuer à proposer des tarifs uniques valables toute l'année et ne dépendant pas des aléas des prix du marché.

Pour 2025, le tarif de reprise pour les petites installations se monte à 14,3 centimes par kilowattheure. Il baisse de 11,4% par rapport à 2024, mais reste encore nettement supérieur aux tarifs des années antérieures. Ce recul correspond à celui du tarif de l'électricité que SIG vend à ses clients au tarif régulé, précise l'entreprise.

A noter que les tarifs de l'électricité et la rétribution de SIG restent plus intéressants que ceux des distributeurs d'autres grandes villes du pays, notamment Lausanne et Bâle. La régie publique maintient par ailleurs sa prime solaire en 2025, en complément à la subvention fédérale.