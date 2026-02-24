Le grossiste en médicaments et exploitants de pharmacies Galenica annonce l'arrêt d'ici la fin de l'année de la production pharmaceutique de sa filiale Bichsel, invoquant un manque de compétitivité. La mesure menace directement 170 postes de travail.

Une procédure de consultation a été lancée, indique un communiqué diffusé mardi. La filiale se concentrera à l'avenir sur les prestations de soins à domicile et la Grossse Apotheke Dr. G. Bichsel à Interlaken poursuivra ses activités sous l'étendard de la chaîne Amavita.

Les frais de restructuration sont devisés entre 35 et 40 millions de francs et devront pour l'essentiel être comptabilisés sur la première moitié de l'année. Ils comprennent notamment entre 17 et 19 millions de correctifs de valeur sur les stocks et immobilisations corporelles.

L'Ebit au niveau du groupe doit en profiter à hauteur de 3 millions de francs par année dès 2027.