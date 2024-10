L'inflation en Allemagne s'est bien atténuée en septembre pour atteindre son plus bas niveau depuis février 2021, renforçant les attentes d'une nouvelle baisse des taux par la BCE en octobre, selon des données définitives publiées vendredi.

L'inflation en Allemagne a atteint son plus bas niveau depuis février 2021. (archive) ATS

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 1,6% sur un an, soit 0,3 point de moins qu'en août, a indiqué l'institut de statistiques Destatis. Les prix sont restés stables (0,0%) sur un mois.

L'indice harmonisé des prix, utilisé par la Banque centrale européenne (BCE), a augmenté de 1,8% sur un an, soit en-dessous de la cible de 2,0% visée à terme par l'institut.

«La nouvelle baisse des prix de l'énergie a freiné le taux d'inflation en septembre plus fortement que les mois précédents», a commenté Ruth Brand, présidente de Destatis, dans un communiqué.

Les prix de l'énergie ont reculé de 7,6% sur un an, encore plus qu'en août (-5,1%). L'inflation hors alimentation et énergie, surveillée de près par la BCE, était de 2,7% en septembre, restant bien au-dessus de l'inflation globale.

Les prix des services, un secteur à forte intensité de main-d'oeuvre, ont eu «un effet inflationniste», augmentant de 3,8% en septembre, après 3,9% les trois mois précédents, souligne Mme Brand.

Les prix des produits alimentaires se sont appréciés de 1,6%, avec des hausses marquées pour l'huile d'olive (+29,6%) et le beurre (+29,3%).

En septembre, la tendance à la désinflation s'est confirmée dans la zone euro et la BCE en tiendra compte jeudi prochain lors de sa prochaine réunion décidant de l'orientation de ses principaux taux, après les avoir déjà baissés en septembre.

De nombreux observateurs anticipent désormais une nouvelle baisse du loyer de l'argent en octobre, suivie d'une autre en décembre.

