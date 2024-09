La banque genevoise Ninety-Six Partners, anciennement Parficom, a annoncé mercredi avoir obtenu une licence de gestionnaire de fortune. Elle a par ailleurs nommé un administrateur délégué au sein de son Conseil d'administration.

ATS

Ninety-Six Partners, qui a changé de raison sociale et d'image en début d'année, a obtenu sa nouvelle licence de conseil financier et de gestion de fortune individuelle en mars dernier de l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), a-t-elle précisé dans un communiqué. La banque Ninety-Six Partners a désormais établi son siège dans de le quartier des affaires de Lancy Pont-Rouge, après avoir été située dans celui des Augustins.

Fondée en 1996 à Genève sous le nom de Parficom et centrée historiquement sur le conseil dans le domaine bancaire et financier, elle a à sa tête trois associés: Frédéric Leguillon, président de la direction et responsable de la gestion de patrimoine, Roxane Ecoffey, directrice et responsable des solutions de gestion de patrimonie, et Jean-Philippe Roguet, responsable du développement des affaires.

Claude-André Perret et Daniel Stanislaus Martel siègent quant à eux au Conseil d'administration. La banque vient par ailleurs d'y nommer Alexandre Michellod comme administrateur délégué, fait-elle savoir. «Cet entrepreneur bien connu sur la place financière suisse apporte avec lui une vaste expertise et une vision renouvelée du conseil financier», relève-t-elle.

lf